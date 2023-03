Luis Lucero, secretario General de UDAP, criticó que se carguen tintas contra su gremio por el descontento de los docentes con el último acuerdo salarial y apuntó contra los demás sindicatos y la oposición dentro de su mismo gremio.

“No me parece poner el ojo en un gremio cuando hay 3 que participan en la paritaria. No me parece que pongan el ojo en Lucero, no es justo”, dijo en diálogo con Demasiada Información, en Radio Sarmiento.

“No es sencillo acordar un 71,1%. Cuando nos sentamos en la primera sesión de paritarias hubo propuestas que se rechazaron de inmediato, en la segunda oferta se llamó a plenario y se rechazó, cuando la oposición de UDAP estaba pidiendo un 40%. No es cierto que no se bajó a las bases, se hizo en todas las jurisdicciones”, explicó el sindicalista.

Respecto a los autoconvocados dijo: “siempre que ellos quieran ir al gremio los voy a recibir. Lo único que voy a pedir es no perder los códigos”. Sin embargo, aclaró “Yo no respondo a los autoconvocados, sino a los afiliados”

Polémica con la lista Verde

A un mes de las elecciones en UDAP y que no fuera oficializada la lista opositora Verde Integración Docente para participar, se abre un nuevo capítulo en la puja para estar al frente del gremio que nuclea a la mayor cantidad de docentes de la provincia. Es que el Ministerio de Trabajo de la Nación convocó al espacio liderado por Luis Lucero y a la lista que encabezan Patricia Quiroga y Silvia Pelletier este viernes a una conciliación obligatoria.

“Yo he garantizado que haya elecciones como nadie antes lo hizo. Lo que dijo la Junta Electoral que esa lista tiene vicios muy fuertes que no debemos permitir. Lucero no tiene la culpa, se va hacer lo que el ministerio de Trabajo decida”, manifestó el secretario general de UDAP.