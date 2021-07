En díalogo con el programa "A Todo o Nada" de Radio Sarmiento, el presidente del Bloquismo, Luis Rueda, indicó que ya es momento que su partido presente lista propia y comience a competir en las elecciones provinicales. Sin embargo, aclaró que todavía no tiene decidido si el momento será en las próximas elecciones de septiembre o de cara a los comicios de 2023.

"La decisión de presentar una lista la tengo yo como presidente del partido. Escucho a todos los integrantes del partido, pero seré yo quien diga si esa lista se presentará en las próximas elecciones o ya pensando en el 2023", comentó Rueda. Y continuó: "Lo más importante es que ya está en condiciones de hacerlo porque hay referentes (hombres y mujeres) que pueden ocupar las cargos que están en juego".

El presidente del bloquismo recordó que desde el 2005 no se presenta una lista en la provincia. "En caso de que decidamos presentaronos, me voy a poner la campaña al hombro", dijo Rueda. Y agregó: "Creo que presentar una lista dentro del frente que integramos sería una buena forma de saber cómo está el bloquismo en cada departamento y también va a servir para mover las estructuras partidarias".

Polémica con Juan Domingo Bravo

Entre Rueda y el dirigente bloquista Juan Domingo Bravo se generó una fuerte polémica en los últimos días ya que este último ulitilizó el nombre del histórico partido para integrar el frente opositor Juntos por el Cambio. Fue el mismo Rueda quien dijo que tomaría las medidas necesarias para que "no se utilice el nombre del bloquismo en otras listas". Por su parte, Bravo salió al cruce y pidió que el gobernador Uñac le pida la renuncia a Rueda por las amenazas recibidas de su parte al dar "simplemente una opinión".

Frente a esto, Rueda indicó en Radio Sarmiento: "Bravo es una persona con la que vengo compitiendo en internas hace 20 años y nunca se ha sumado a colaborar. Se ha aprovechado del partido durante mucho tiempo por un apellido o una posición. Este tipo de dirigente ya no tiene representación, no se lo han dado los sanjuaninos ni tampoco en la interna, se agarra de esto porque no tiene cómo sostenerse", finalizó.