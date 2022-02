Juan Manzur arribó esta mañana a San Juan para participar junto al Gobernador de la provincia del anuncio de la construcción de un parque solar de YPF en Iglesia, que será el más grande del país.

Allí, el Jefe de Gabinete destacó la inversión que se realizará. "Esto no se hace de un día para otro, de la mano de Uñac hubo una planificación estratégica de qué es lo que se busca, qué es lo que se quiere y a dónde se va. Esto es lo que tenemos que celebrar. Sin energía no hay desarrollo, no hay producción y sin producción no hay trabajo. Esto es lo que estamos viendo, en el marco de una Argentina profundamente federal. Se está haciendo una inversión multimillonaria en dólares en el interior del país", destacó.

Manzur señalo además que en el país "hay un gran futuro" y que tiene "gran potencialidad". "Tenemos reservas extraordinarias, como ningún país en el mundo; capacidad de producir como pocos", indicó.

De todas formas, aclaró que Argentina atraviesa situaciones que se deben revertir. "Hay niveles de pobreza que son inaceptables. Debemos generar los medios e infraestructura para que la inversión privada llegue en su plenitud. Tenemos una mirada optimista hacia adelante", sostuvo.

El funcionario añadió también que el gobierno nacional siempre va a estar acompañando a San Juan para que "haya progreso, para tener esta sensación linda como la de hoy". "Tenemos muchas dificultades, pero la potencialidad es tremenda. La decisión política está. Hay que avanzar con pasos firmes, buscamos el desarrollo del país", concluyó.

Por su parte, Uñac también destacó la importancia de la inversión realizada y agradeció se haya llevado a cabo en la provincia. "Ponemos el compromiso de sumar, aportar, soñar con que el desarrollo del país está en todas las provincias, en este caso en San Juan", señaló.