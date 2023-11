El 12 de diciembre de 2022 fue una jornada histórica para la sociedad sanjuanina, para la Justicia y, principalmente, para la familia Tellechea, porque ese día iniciaba el juicio oral y público por la desaparición forzada de Raúl Tellechea. El juicio ha continuado regularmente con sus audiencias a lo largo de este 2023 y, a casi un año de su inicio (y a 19 de la desaparición de Raúl), el proceso ya ha desandado más de la mitad de su recorrido.

En este proceso se destacaron dos hechos llamativos que se revelaron en las audiencias realizadas en octubre. Por un lado, el testimonio de quien fuera pareja del imputado expolicía Alberto “Lali” Flores (imputado como presunto secuestrador), que confirmó la relación existente entre éste y Luis Moyano, así como las tareas de seguridad que cumplía tanto en la Mutual como en la Facultad de Ciencias Sociales, siempre a instancias de Moyano.

Por otro lado, el testimonio del ingeniero Oscar Nasisi en su calidad de miembro de la Comisión Directiva de la Mutual de la UNSJ de aquel entonces, quien confirma que Luis Moyano seguía estando presente en las reuniones e incluso participaba en la toma de decisiones. Al respecto, Nasisi afirmó que cuando se resolvió efectuar la denuncia contra Tellechea, los restantes miembros de la Comisión Directiva no fueron consultados ni se pidió su autorización.

En la mañana del último lunes hubo una nueva audiencia en la que algunas personas dieron sus testimonios. Como Alicia Balaguer, ex trabajadora del Consejo Superior de la UNSJ; José Ruiz Álvarez, ex presidente de la Caja de acción Social; Gustavo Gelvez, ex trabajador de una empresa de seguridad, quien dijo no conocer a Alberto “Lali” Flores. Ricardo Lucero, trabajador del Camping de la Mutual hasta 2005, dijo que “Lali” Flores trabajó en ese camping cuando Luis Moyano era presidente de la Mutual.

Hubo pocos testimonios y un largo cuarto intermedio. En ese momento, Mariana Tellechea, hija de Raúl, habló con el sitio oficial de la UNSJ sobre sus impresiones de este juicio que, según estimó Mariana, tiene aún para varios meses de 2024.

- ¿Tu impresión en este tiempo de juicio a casi un año de su comienzo?

-Han habido varias etapas en el juicio. Primero lo viví con mucha conmoción por el inicio, porque es algo por lo que hemos luchado arduamente en 18 años. Y es una situación paradójica: fue mucho alivio llegar a un juicio oral y público pero también viene siendo muy duro de transitar este juicio.

-Esas partes más difíciles y duras, ¿con qué se relacionan?

-Tienen que ver con cuestiones emocionales y personales por lo duro que es seguir escuchando mentiras e injusticias dentro del mismo juicio. Y hay también cuestiones emocionales positivas en cuanto a que escucho muchas personas que tienen un recuerdo tan bueno de mi papá. Incluso, fui enterándome de situaciones, circunstancias, anécdotas que mi papá ha vivido y que yo no las conocía por estar viviendo afuera. Ha sido muy conmovedor encontrarme a gente que lo recuerda de manera tan positiva.

-Es como seguir conociendo a tu padre…

-Sí, en un punto, sí. Es como conocer algunas cosas de él por gente que yo no conocía y que hablaba de él en el juicio. Eso ha sido muy conmovedor y muy emocionante.

- ¿Observas que aparecen testimonios importantes que ayuden a encontrar la verdad?

-Van apareciendo realmente testigos muy claves que, en mi opinión como espectadora e hija víctima, van marcando ya un recorrido que abona nuestra hipótesis, la hipótesis del Ministerio Público Fiscal y la de todos los jueces que elevaron la causa a juicio, acerca de que se trata de un esquema que avala la desaparición forzada.

Las presunciones van haciéndose certezas…

- Lo que observo es que hay un grupo de testigos que ha ido reforzando la hipótesis que hemos presentado como querellantes y que ha presentado el Ministerio Público Fiscal sobre esta red, este armado de encubrimiento para que no se descubra la verdad sobre quiénes son los responsables de la desaparición forzada. O sea, lo que presiento es eso, que hay un esquema probatorio que abona la hipótesis nuestra contra los imputados.