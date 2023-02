Mientras se desarrollan las negociaciones entre autoridades del gobierno provincial y los gremios por el aumento de los salarios de los docentes, nuevamente volvieron a manifestarse los denominados docentes autoconvocados, aun sin conocer una primera propuesta oficial. Entre ellos, Mariela Castillo aseguró que la situación salarial “es insostenible. No puede ser que un docente no llegue ni siquiera a mitad de mes. Estamos por debajo del nivel de pobreza y no llegamos ni siquiera a cubrir el costo de la canasta básica completa”.

La docente afirmó que tiene 15 años en la docencia, se encuentra en ‘radio 3’ y su salario no llega a los 100.000 pesos, mientras que el INDEC informó que en febrero una canasta básica total es de 163.539 pesos. “Es hora que, desde nuestro sueldo, empiecen a dignificar nuestra profesión. El año pasado salimos a manifestarnos y nos escucharon, pero parece que no nos escucharon bien. ¿Creen que los docentes queremos estar en la calle? Queremos estar en la escuela, porque es nuestra profesión, lo que elegimos.

Si bien las marchas frente al Centro Cívico ocurrían mientras se desarrollaban las reuniones y aún no se sabía algún dato concreto, Castillo aseguraba que las hacían por “sueldos dignos”, sin saber lo que los gremios pretenden: “Deberían haber hecho la bajada a las bases, nosotros los docentes, y no hacerlo tan hermético. Están tratando sobre el futuro de nuestros salarios y no sabemos que es lo que ellos proponen”.

Y agregó: “Yo amo a mi profesión. Mis alumnos no me tienen que ver triste porque no llego a mitad de mes. Cuando tengo que cumplir mi función en la escuela, lo hago con el corazón. Pero como no nos representan bien los gremios y los gobiernos no hacen bien su trabajo, a la fuerza tenemos que salir a la calle”.