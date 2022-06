El intendente de Rivadavia, Fabián Martín, le puso el freno de mano a las aspiraciones de su secretario de Servicios, Raúl Ibaceta, quien había reconocido públicamente que le encantaría ser candidato para sucederlo. "No es el momento de hablar de candidaturas", resaltó el jefe comunal, a la vez que resaltó que del tema se hablará el año que viene dado que ahora hay que concentrarse en la gestión del municipio.

El funcionario rivadaviense se había convertido en el primero en revelar, el sábado ante este medio, sus pretensiones de estar en la lista para reemplazar a Martín, quien va por su segundo mandato en la comuna y no puede repetir. Inclusive, Ibaceta había manifestado que iba a pedir una reunión con el intendente para buscar su aval y "tener una definición". A su vez, se había mostrado orgánico y respetuoso de la decisión que tome el jefe comunal, al punto de remarcar que iba a acompañar al candidato que sea bendecido para que Producción y Trabajo mantenga la conducción del municipio.

"No son tiempos para hablar sobre postulaciones", indicó Martín. Ante la consulta si tal definición representa un freno a las aspiraciones de Ibaceta, remarcó que "es para todos por igual", no solamente para el secretario de Servicios, del que señaló que "lo respeto muchísimo. Estamos gobernando en Rivadavia, todos tenemos una inmensa responsabilidad y no tenemos que distraernos ni un segundo en focalizarnos en la gestión", enfatizó.

Así, el intendente destacó que, "aquellos que tengan ganas (de ser candidatos), que aguanten un poquito", dado que consideró que el momento de hablar de postulaciones se dará el año que viene. El que sigue al pie de la letra la recomendación de no hablar de candidaturas es el diputado departamental Sergio Miodowsky, quien es el que está más encaminado a calzarse el traje para competir por la sucesión. Al ser consultado sobre las ganas de Ibaceta, el legislador prefirió no opinar. Según fuentes municipales, hay buena relación entre ambos y Miodowsky no quiere tirar alguna definición que afecte el vínculo, ya que puede necesitar del respaldo que tenga el secretario de Servicios.

El otro nombre que se ha dejado correr desde la Intendencia es el de la diputada Nancy Picón, quien también evita hablar de candidaturas. No obstante, en la práctica, no cuenta con una estructura propia que pueda llegar a sostener sus eventuales aspiraciones, analizaban las fuentes.

En Producción y Trabajo, integrante de Juntos por el Cambio, apuntan a sostener la unidad en el departamento y encumbrar al candidato que más mida y logre los consensos internos. Es que, en la vereda opuesta, en el Frente de Todos están apostando a dejar atrás las divisiones para presentar figuras que puedan competir con fuerza, ya que se abre una puerta importante de renovación debido a que en la grilla de candidatos no estará Martín, de buena imagen y gestión tras dos mandatos en la comuna.