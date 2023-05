En la primera de la seguidilla de visitas nacionales que llegarán entre hoy el sábado para apoyar al frente opositor Unidos por San Juan, llovieron las críticas a la Corte Suprema de Justicia por aún no expedirse respecto a los planteos contra la candidatura del gobernador Sergio Uñac. Miguel Pichetto, auditor General de la Nación, y Fabián Martín, candidato a vicegobernador, tildaron de "lamentable" la falta de resolución.

"No hay nada más aberrante para la democracia que la ley de lemas y que intentar quedarse. La Corte tiene resuelto los fallos de Santiago del Estero, de La Rioja y de Río Negro y los tres casos conforman jurisprudencia, que debería ser aplicada antes de que se haga la elección de San Juan. Si la Corte va a cambiar la jurisprudencia, cuidado", dijo Pichetto en la conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de la fórmula de Cambia San Juan.

"Sería incoherente que el mismo tribunal que falló antes, cambie. Ya ha sentado jurisprudencia sobre lo que hace al sistema democrática de Argentina, que tiene competencia originaria. Creo que no debería cambiar porque debe haber coherencia. Va acumulando doctrina y jurisprudencia que va aplicando en casos similares. El caso de San Juan es igual a los otros tres y la Corte dijo que tres periodos no, eso estaría en el plano de elecciones indefinidas", agregó.

Por su parte, el actual intendente de Rivadavia manifestó en Demasiada Información, en Radio Sarmiento, "sería lamentable que no se expida antes del 14. Hay un planteo y debe ser antes de esa fecha, por sí o por no. La Corte, en los tres casos anteriores, resolvió intervenir y resolvió decidiendo que no podían ir por una nueva reelección. Esperemos que lo resuelva y a nuestro favor. Si no se expide sería lamentable y una pena".

"La Suprema Corte tiene una responsabilidad, la de expedirse, y sería una pena que eso no ocurra", agregó.