Sergio Massa, candidato a presidente de Unión por la Patria, pasó por San Juan. Una agenda apretadísima que concentró en menos de 3 horas, y luego de haber tenido un raid cargado en Mendoza, en horas más tempranas del día, ayer en Entre Ríos, sumado a sus obligaciones como Ministro de Economía en una semana donde el dólar blue se desmadró, tocando nuevos récords, con lo simbólico que resultó que para comprar un billete verde en el mercado paralelo se necesite uno naranja de 1.000 pesos.

El ministro-candidato concedió a DIARIO DE CUYO un espacio de su estadía en San Juan para hablar de varios temas de coyuntura y otros que tienen que ver con San Juan.

-A falta de 9 días, ¿se endurecieron las reglas de juego?

-La verdad es que primero estoy súper agradecido por el esfuerzo que todos los simpatizantes, los sectores del trabajo, de la industria vienen poniendo para tratar de difundir qué país empieza el 10 de diciembre, cuál es mi impronta de gobierno. Yo estoy realmente muy agradecido y también con la responsabilidad de seguir aprovechando cada minuto para charlar con la gente, en este caso con los sanjuaninos, para contarles hacia qué país vamos.

-Pero en las últimas semanas se enrareció la campaña. Primero el escándalo de Insaurralde que se convirtió en tema de agenda para el país, el impacto que puede tener eso en la campaña; y, además, en la vereda de enfrente, aparecieron polémicas declaraciones de Milei desalentando el ahorro en pesos y los polémicos audios de Melconian...

-No, yo creo que las declaraciones de Milei están más asociadas a alguien que por ahí no tiene la responsabilidad del cuidado de la gente, que no tiene la responsabilidad del día a día de cuidar a la gente. Yo creo que más grave que la irresponsabilidad en las declaraciones es los delincuentes que a caballo de esas declaraciones se suben a especular y armar operaciones en las que ganan mucha plata a costa del ahorro de la gente. Por suerte pudimos detener 6 personas, por suerte pudimos allanar una de las financieras más grandes de la Argentina con ramificación internacional, por suerte eso nos ha dado un nivel de información que nos va a permitir a lo largo de las próximas 2 o 3 semanas darle una enorme respuesta y tranquilidad a los argentinos de que aquellos que quisieron especular sobre el dolor y los nervios del que trabaja van a pagar con cárcel‘.



-¿Es posible que aparezcan nombres de exfuncionarios, dirigentes políticos del PJ, gente de la oposición?

-Yo en eso soy súper respetuoso de la justicia, lo que le puedo decir es que se van a sorprender además con cómo funcionaba ramificación en Estados Unidos, ramificación en Paraguay, ramificación en España, sistema de cronogramas sobre la base de lo que ellos llamaban Markup, fijación arriba del precio del dólar, en acuerdo con otras financieras, realmente muy muy grave, gracias a Dios pudimos tener resultados positivos de la justicia y ahora esperamos que la justicia siga adelante con la investigación. Respecto de Insaurralde, mire yo le pedí la renuncia al cargo el sábado al gobernador Kicillof, le pedí la renuncia a la candidatura públicamente Insaurralde, además tiene que responder ante la justicia, pero este hecho comprobó que no somos todos iguales, porque nunca la escuché a Patricia Bullrich pedir la renuncia a Milman, nunca escuché a Millei pedir la renuncia del simpatizante de él que promueve el genocidio judío‘



-¿Pero le da la impresión que a la gente le llegó ese mensaje o el peso del caso Insaurralde es fulminante?

-Lo dije en el debate y el debate lo vieron más de 20 millones de argentinos, no todos somos lo mismo. Y respecto de los audios de Melconian, me pregunto a usted, yo la verdad es que creo que hay que sacar a la política del lugar de la difusión de basura y pasar al lugar de la construcción de propuestas‘.



- Lo traigo a la provincia, ¿ve alguna chance de que el gobernador Sergio Uñac integre su equipo en caso de que sea presidente?

-Todas, todas.

-Está bien, ¿pero lo ve en un área en especial?

-No, yo primero lo veo muy convencido de representar a la provincia en el Senado, pero no tenga ninguna duda de que voy a gobernar con él de la mano, codo a codo, y obviamente si él tiene la voluntad de trabajar y de acompañarme, va a ser más que bienvenido.



-¿Con quién se ve en el balotaje?, ¿ve un escenario de balotaje?

-Voy a trabajar para ganar el domingo 22 de octubre.



-Y si hay un balotaje, ¿con quién?

-En el caso de balotaje, ¿con quién me veo?... bueno, creo que todas las encuestas en eso son más que contundentes, que desgraciadamente está por un lado definido el voto a acompañar un camino de producción, trabajo y educación, y está por otro lado la gente que por ahí está enojada y decide, digamos, de alguna manera apoyar a un candidato de afuera del sistema‘.



-En el caso que llegue al balotaje, ¿va a buscar acuerdo con sectores que queden fuera de la contienda?

-No, yo acuerdos voy a buscar el 10 de diciembre, yo voy a construir un gobierno de unidad nacional, más allá de personas o partidos. Voy a plantear la construcción de un gobierno que además defina 10 políticas de Estado, la política de desarrollo federal, la política de desarrollo energético, la política de salud, la política de educación, la política de cuidado y acumulación de reservas, la política de equilibrio en el gasto público, la política de generación de empleo, la política de construcción de un sistema desde el punto de vista sanitario fuerte, son todas políticas que requieren mirada de largo plazo y acuerdos de política de Estado, la política de exportación energética, la política minera, son políticas que tienen que trascender un gobierno.



-San Juan tiene en la minería un eje de desarrollo, ¿qué espacio va a ocupar este sector si usted es presidente?

-Mire, hay algo que los argentinos tienen que tener claro, el año que viene por el esfuerzo de inversión del sector minero y las empresas de servicio, por el esfuerzo de inversión del sector energético y las empresas de servicios petroleros, por el esfuerzo de inversión del sector de economía del conocimiento y las empresas que trabajan y los jóvenes que trabajan en esa área y por la recuperación después de la peor sequía de la historia de nuestra agroindustria, Argentina va a tener un buen año. Nosotros tuvimos este año dos grandes anclas para la economía argentina y por eso nos tocó administrar un incendio. El primero, el acuerdo criminal de Macri con el FMI que este año establecía 12.000 millones de dólares de vencimiento. El segundo, una sequía que a la Argentina le costó 21.000 millones de dólares menos de exportaciones argentinas‘.



-¿Después del 22 de octubre va a devaluar como todo mundo cree, tomando el antecedente post PASO?

No, yo creo que al revés. Yo creo que la situación más intempestiva y de mayor intemperancia y de más nerviosismo se está dando de cara al 22, que a partir del 22 van a quedar las cosas claras a partir del voto de la gente.



- Insisto, ¿no hay que temer un 23 con devaluación?

-No, eso es la mala fe de algunos comunicadores económicos vinculados al PRO, que plantean eso sin haber leído el acuerdo con el Fondo, que dice que hasta el 15 de noviembre tenemos que tener un tipo de cambio fijo. Con lo cual, o lo hacen por ignorancia o por mala fe para meterle miedo a la gente‘.