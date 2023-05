Los mayores de 70 años no tienen la obligación de votar, sin embargo en muchas escuelas este domingo los adultos mayores eran los primeros esperando para ingresar y emitir su voto.

En la recorrida realizada por este medio, te contamos la historia de Susana, Nancy y Matilde quienes llegaron a votar acompañadas de familiares.

Voto por "moral"

Matilde Astrada tiene 82 año y más de 20 operaciones encima pro un problema de columna. "Voto por moral, no es obligación. Me encanta, toda la vida disfruté ", expresó la mujer oriunda de Villa San Miguel en Rawson. "Ya no puedo andar en colectivo por eso dependo de que me traigan", comentó quien vino con su Sobrina Viviana Carbajal.

Susana, la primera de la fila

Se llama Susana López tiene 86 años y en cada acto eleccionario siempre madruga para ser de las primeras en votar. Esta vez la mujer oriunda de Villa Novoa llegó con su hija Laura cerca de las 7.30 pero por demora en un cuarto oscuro estuvo una hora esperando, eso sí, conservando el primer lugar en la fila. "Disfruto mucho de una elección, es un deber cívico con el que tenemos que cumplir", manifestó.

Un poco más tarde que lo habitual

Se llama Nancy Barraza tiene 70 años y llegó afligida por llegar tarde. "Siempre trato de ser de las primeras en venir a votar, pero ahora nos quedamos un ratito más durmiendo y por eso no pude ser de las primeras", se lamentó la mujer que votó en la escuela Belín Sarmiento de Rawson.