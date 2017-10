Luego de un domingo en el que el frente que lidera mejorara los números de 2015, Sergio Uñac continuó con la gestión a full. Inauguró ayer la tercera fase del Hospital Rawson y organizó un encuentro con todos los intendentes. En un hueco de su agenda, recibió a DIARIO DE CUYO y dejó definiciones sobre lo que viene. Destacó que le gustaría ser reelecto gobernador y que pese a conseguir la segunda victoria más importante del PJ, reconoció que no apunta a encarar la renovación justicialista por sus responsabilidades en San Juan. Inclusive, este medio fue testigo del llamado del presidente de la Nación, Mauricio Macri, en el que lo felicitó por la victoria y el pocitano le devolvió la gentileza por el triunfo a nivel país (ver página 2).





- ¿Por qué crecieron casi seis puntos con respecto a las PASO y estiraron de 18 a 22 puntos la diferencia con Cambiemos?



- Obedece, entiendo, a que pudimos contactarnos más con los vecinos, les contamos lo que pensamos de la provincia y cómo defender los intereses de los sanjuaninos. Pero además fuimos muy receptivos y escuchamos cada una de las propuestas y las inquietudes que nos expresaban. Y a partir de ahí, sacar las mejores conclusiones. Los sanjuaninos evaluaron en positivo que aun en la elección definitiva mantuvimos una campaña prudente, respetuosa, defendiendo los intereses, pero sin perder los modales y la educación.





- ¿El resultado es un espaldarazo para su reelección?



- Los sanjuaninos sí expresaron un apoyo contundente a lo que venimos desarrollando hasta la fecha.

Pero no hay que vincular una cosa con la otra, para la reelección falta mucho. Sí mi esfuerzo, mi tarea, mi compromiso y mi vocación de servicio está dirigido a seguir construyendo, en el día a día, la provincia que nos merecemos.





- ¿Por qué no vincular el resultado de esta elección con una posible reelección si venía diciendo que plebiscitaba su gestión?



- Plebiscitaba mi gestión hasta estos dos años de gestión, después quedan dos años más y voy a tratar de que sean mejores que los dos primeros. Pero obviamente puede variar y eso puede influir también en lo que la sociedad opine al momento de votar una supuesta reelección. Agradezco infinitamente que los sanjuaninos hayan acompañado a los candidatos que elegí y que hayan considerado la gestión provincial dentro de la valoración al momento de emitir el voto.





- ¿Pero pelear la reelección está en el horizonte?



- No quiero confundir escenarios. Este resultado nos posiciona en el orden nacional y voy a utilizar esta situación que se ha generado siempre para gestionar más y mejor para San Juan. Es muy anticipado hablar de una reelección. Lo natural de un gobernador que lleva casi dos años de gestión es pensar en una reelección. Pero nos vamos a tomar tiempo para definir esto: vamos a mirar escenarios, situaciones, posibilidades. A mí me gustaría, pero son muchas las variables que tenemos que mirar al momento de tomar una decisión en ese sentido.





- Pero en el peronismo sanjuanino hoy no hay nadie que tenga los votos que usted consiguió. No pensar en una reelección es un escenario casi improbable...



- Desde ese punto de vista, sí. Es verdad. Es un escenario probable y a mí me gustaría.





- ¿El resultado lo ubica en condiciones de liderar la liga de gobernadores peronistas?



- No creo que la liga deba ser liderada por nadie. Somos todos pares. No debería haber una pirámide en un lugar en el que confluimos todos los que tenemos las mismas responsabilidades, obligaciones e intereses. Por ende, no tiene que haber supremacía de nadie. Pero obviamente que un resultado positivo te deja mejor posicionado que quienes no lo han obtenido y de esta manera.





- ¿Mejor posicionado en qué sentido?



- Con más tranquilidad desde lo político. La opinión de Juan Schiaretti (gobernador de Córdoba), por ejemplo, que el resultado en su provincia ha sido a favor de Cambiemos, es siempre calificada.





- Había dicho que la liga de gobernadores es el poder real en el país. Tras los números que consiguió Cambiemos a nivel nacional, ¿la liga tiene futuro?



- Sigue teniendo futuro, porque además se han elegido legisladores nacionales que respaldarán el proyecto de quien haya ganado. Sigo pensando que quienes manejan el territorio tienen poder.





- ¿No pierde poder la liga al sentarse a dialogar con el Gobierno nacional, a la luz de los resultados?



- No creo. El Gobierno nacional es muy equilibrado. No creo que se vayan a confundir producto de un resultado. De hacerlo, estarían interpretando algo que la sociedad no quiere que hagamos, que es creer que un resultado cambie la situación. El resultado te da la tranquilidad de corroborar que el camino que se está transitando es el que la sociedad establece como correcto, pero nada más que eso.





- Tras las cifras, ¿de la liga de gobernadores sale el futuro líder peronista de cara al 2019?



- Puede ser una posibilidad, no necesariamente. Sí va a tener un papel trascendente en la reconstrucción del PJ. Vamos a ser una opción electoral para 2019, pero no puedo afirmar con tanto tiempo que pueda salir de la liga.





- ¿Le gustaría encarar la renovación del peronismo nacional?



- Me gustaría acompañar, no encabezar la renovación del PJ, porque mi desafío está en San Juan. Tengo la presidencia del justicialismo local y la gobernación. No puedo asumir más responsabilidades.





- Luego de la derrota del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, ¿el resto de sus pares le pueden pedir que conduzca la renovación peronista?



- No, no creo. Tengo buena relación con todos. Ellos saben, porque lo he expresado desde el primer minuto, que mi horizonte inmediato es San Juan. El mediato no es momento para conversarlo.

- ¿Hay margen para encolumnarse detrás de Urtubey?



- Desde lo político, habrá que ver cómo ha quedado él después del resultado. Había conversado con él y tenía expectativas, pero hay que ver ahora cuál es su situación. Por ahí uno las cambia de acuerdo a los escenarios que le toca vivir.





- ¿Y detrás de Cristina Kirchner?



- Yo soy presidente del PJ en San Juan y José Luis Gioja es presidente del PJ nacional. Ella es presidenta de Unidad ciudadana. Yo sigo dentro del PJ.





- Cristina les mandó un mensaje el domingo cuando dijo que Unidad Ciudadana está para quedarse y que es la alternativa opositora al Gobierno nacional...



- Por eso, nosotros somos partido justicialista. Yo sigo estando donde estuve siempre. Entiendo que por sus expresiones es la referente de un partido que se llama Unidad Ciudadana y no está dentro del PJ. Ella debe conducir ese partido y nosotros el justicialista. Pero esto no es ir en contra de nadie, es sólo analizar la realidad.

- Entonces, los legisladores electos estarán en bloques diferentes, con Miguel Pichetto en el Senado y en un bloque justicialista en Diputados...



- Todo eso deberemos conversarlo porque la verdad no sé si todo siga de esa manera. Pero los gobernadores seguro confluiremos en algún frente que tenga como denominador común al PJ.





- ¿El triunfo de Cambiemos le da el poder para imponer sus proyectos y tocar el Fondo del Conurbano, por ejemplo?



- No creo que sea así: 22 gobernadores nos hemos expresado en contra de eso. Con la misma seguridad y firmeza, digo que tocar los fondos de las provincias argentinas para fortalecer el Fondo del Conurbano no es un error político sino institucional. Y los gobernadores seguro a eso nos vamos a oponer, los nuestros y también los que son parte de Cambiemos. Porque las cajas provinciales no corresponden al gobernador sino a los habitantes. ¿Quiénes pueden estar en esa postura? Ciudad y Buenos Aires.