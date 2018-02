Cordial. A su llegada al encuentro, el ministro Gattoni saludó a los representantes gremiales. Después la reunión de prolongó por más de 3 horas y media, aunque no hubo definiciones concretas.

El planteo del ministro Roberto Gattoni, al término de la segunda reunión de la paritaria docente de este año, fue claro: que los gremios docentes no convoquen a paros durante el 2018 como condición para incorporar la cláusula gatillo en la negociación. La solicitud, junto con la intención de mejorar la propuesta del 15,5% y la resolución para que el ex Fondo Compensador pase a ser remunerativo en su totalidad fueron las conclusiones del largo encuentro de anoche. Las negociaciones seguirán el jueves, a las 12, oportunidad en la que las partes deberán acercar las decisiones adoptadas.



El temor en el Gobierno sanjuanino es que en el próximo congreso de CTERA a nivel nacional, al que está adherido UDAP, el principal gremio docente de la provincia, que tendrá lugar en los próximos días, se termine definiendo la convocatoria a un paro en todo el país por 48 horas, a partir del lunes 5 de marzo, cuando está previsto el inicio del ciclo lectivo. Por eso el titular de Hacienda sostuvo que "les hemos pedido a los gremios que piensen en otras formas de protesta". Y agregó que este año el Gobierno sanjuanino va a ser inflexible y que al docente que haga paro "le vamos a descontar el día".



El funcionario sostuvo que el Ejecutivo va a ser un "esfuerzo" para incorporar la cláusula gatillo, pero que esperan una contraprestación de los gremios.



Desde el sector sindical, Graciela López, secretaria general de UDAP, dijo que lo van a "analizar" en un plenario de delegados al que van a convocar, aún sin fecha definida, y que llevarán la respuesta a la próxima reunión. En términos similares se expresaron Olga Aubone (UDA) y Daniel Quiroga (AMET).



El ex Fondo Compensador, que dejó de pagar la Nación y que debió afrontar la Provincia, pasará ahora a ser totalmente remunerativo, según la decisión oficial. Y de los 1.405 pesos que ya formaban parte del recibo de sueldo, ahora pasarán a ser 1.787 pesos, según explicó el ministro. Este ítem se paga por cargo y hasta dos veces por agente.



Como en la primera reunión de la paritaria de este año, el viernes 16 pasado, el Gobierno ofreció una mejora del 15,5% en dos veces, el compromiso ahora es mejorar ese porcentaje y, a pedido de los representantes sindicales, la primera parte, a partir de marzo próximo, será mayor que la segunda, de modo de engrosar el ingreso del maestro en esta parte del año.



En el 2018, las negociaciones arrancaron en el marco de un buen clima y sin que desde el sector gremial haya amenaza de paro. El problema es que, a nivel nacional, está la posibilidad de una convocatoria a medidas de fuerza, a la que terminarán adhiriendo las representaciones locales. La exigencia de CTERA es para que se convoque a una paritaria nacional, que sirva de referencia a las provincias, pero desde la cartera educativa nacional ya han adelantado que esa posibilidad está descartada.



Oferta

15,5 Es el piso del porcentaje de incremento salarial que el Gobierno les ofreció a los maestros en la negociación de este año. Para la próxima reunión hubo promesa de una mejora para que el sueldo del docente sea mayor.