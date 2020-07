El nivel de la actividad económica registró en mayo un retroceso de 20,6% en relación a igual mes del año pasado, con lo que recortó en parte la caída de 26,3% de abril último, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Respecto a abril pasado, el Estimador Mensual de la Actividad Económica registró en mayo una mejora del 10%, debido a la apertura de algunas actividades en distintas partes del país tras el fuerte parate del mes previo por las medidas de aislamiento sanitario para prevenir el avance del coronavirus.

Para ahondar acerca de estos números, el equipo de Cada Mañana dialogó con el expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian.

Las frases más destacadas de Carlos Melconian en Cada Mañana:

“No sé si lo decimos desde el mismo lugar, pero yo el otro día lo vi al ministro Guzmán diciendo que “tenemos que administrar el momento”. Su referencia habla de administrar la pandemia, pero como Argentina también es una cuestión endémica, yo creo que también hubieran administrado la endemia”.

“No es que venía con un plan espectacular que se frenó por la pandemia”.

“Cuando yo junto los insumos de tener un programa de verdad, el programa no es sólo escribirlo es también gestionarlo. Menem no se bancaría un montón de cosas de Cavallo pero en un gabinete chico con peso propio se podían llevar adelante cuestiones económicas”.

“Cavallo no podía sacar nada del Congreso sin el peso del poder político del Poder Ejecutivo”.

“Como en la Argentina está todo desvirtuado, hay cien mil medios, programas, cables. Tienen 30 segundos para responder si hay un programa. Hoy lo que podes hacer es administrar, llevar a buen puerto la crisis sanitaria”.

“Hay un problema en la coalición gobernante, hay que llevar a buen puerto la crisis sanitaria, tiene que el presidente entrar y resolver el tema de la deuda. Ya está el tema de la deuda, para cualquiera de los lados pero ya está. Cuántas veces más vamos a usar la de la quita o la del roll. Argentina tiene nueve default en los mejores momentos”.

“Acto seguido indudablemente vamos a ir al Fondo Monetario Internacional. Siempre lo mismo, una vez cada tres años Argentina va al fondo”.

“El primer día avalé la cuarentena, no 120 días. No sé si lo hicimos temprano o tarde, si hicimos o no los testeos. Acá llegaste, después se torna inaguantable. Tenes que desarmar en el momento del pico. Es un despelote en el mundo”.

“Yo hice una lista de países del mundo, y en todos los países hicieran o no cuarentena y el segundo trimestre fue un desastre”.

“Argentina venía atada con alambre y siempre cae más que el resto. Te retrotrae a 1999”.

“Hay cuestiones que exceden al Gobierno, pero yo me pregunto para qué queres ser Gobierno si no podes resolver estas cosas”.

“Ayer los europeos decidieron regalarle plata a los europeos. El grueso se lo llevan España e Italia, toman tasa cero a treinta años y Europa le regala plata para recuperarse. Se dice acuerdo histórico pero es que le regalan plata”.

“Si Estados Unidos se dedicara a hacer lo que Merkel hace en Europa esta sería una región diferente”.

“Si en la década del 2000 hubiéramos construido reservas, hubiéramos hecho el canuto, y había un antes y un después, y hoy tenías créditos al 2%”.

“Si este fuera un país normal donde tuviste canuto, gestionaste, hoy averiguas cuánto cuesta la pandemia y resolves todo el tema de la pandemia”.

“¿Qué es el programa hoy? ¿Qué discutimos cuando discutimos programa? Estas cosas en los países son veinte años, treinta años, permanencia en el tiempo”.

“Cuando el ministro Guzmán dice, “vamos a defender los tres dólares porque pensamos en nuestros jubilados” digo “cambia que no me lo banco, porque miente”.

“Si en esto me miente, porque voy a creer el resto que no me miente. Hay crisis de confianza y de credibilidad, a nadie le importa nada”.

“Tenes que reconstruir el destruido ministerio de Economía”.

“Cuando vos agarras diez tipos piolas del partido e ideología que sea y hablás en privado, te dicen “tenes razón””.

Fuente: Marcelo Longobardi