Luego de que la gestión actual del Foro de Abogados dejara al descubierto, con una auditoría externa, que entre el 1 de julio de 2016 y el 19 de junio de 2017, el entonces presidente Alfredo Mergó realizó 22 viajes, gastos de reunión y un llamativo préstamo a un funcionario judicial de Mendoza, por un total de $406.481 pesos, el extitular realizó su descargo y se comprometió a presentarse ante las nuevas autoridades.

“Tengo algunos tickets de gastos y estoy buscando otros. No me pidieron nunca que los rinda pero tengo que presentarlos lo más rápido posible, espero que sea la semana que viene”, dijo Mergó en el programa A Todo o nada de Radio Sarmiento, y agregó que “si no llego a encontrar ningún comprobante voy a pagar de mi bolsillo lo que corresponda”.

El extitular del Foro de Abogados contó que la entidad “no tiene protocolo de rendición y a otros gastos, como cenas, que no se pueden rendir, pero a pesar de eso voy a presentarme por una cuestión de honorabilidad, porque también está en juego mi prestigio profesional y porque no quiero que se interpreten cosas raras”.

Por último, Mergó explicó que los viajes de representación que él realizaba junto a otros integrantes del directorio “estaban autorizados y se generaba el comprobante, como también en la rendición de hoteles, aéreos y viáticos, pero a veces en los restaurantes no pedíamos facturas”.