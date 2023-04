El máximo representante de La Libertad Avanza, Javier Milei, llegó a San Juan y previo a su contacto con la gente que lo sigue hizo declaraciones en un salón del Club Social.

El precandidato a Presidente tildó de "delincuentes" a los que integran el Gobierno nacional y explicó que la situación de Argentina es un problema político. "Este gobierno de delincuentes, los tres primeros años emitió el equivalente a 16 puntos del PBI y en ese contexto, 5,3% del PBI por año, es decir, que los políticos nos roban - desde el accionar del Banco Central - el equivalente a 30 mil millones de dólares", remarcó.

Del mismo modo, enfatizó que el problema no es moral "porque todos sabemos que robar está mal, no es técnico porque sabemos que hay distintas soluciones" y concluyó que "el problema es político". "Entonces si no sacamos a patadas a esta manga de chorros, me temo que vamos a terminar viviendo en la villa miseria más grande del mundo", aseguró.

Para finalizar en un "viva la Libertad, carajo", remarcó que "ese futuro oscuro, negro, tenebroso es evitable". "Una argentina mejor es posible pero solamente si la abrazamos desde la libertad", cerró.