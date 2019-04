En un año en el que la Argentina deberá definir si continúa con el actual rumbo político y económico que lidera Mauricio Macri o elige algunas de las opciones de la oposición, la mayoría de las provincias eligieron separar sus elecciones locales de los comicios generales convocados a partir del 11 de agosto próximo. Hasta principios de abril, el Presidente no había logrado victorias, ya que en las tres elecciones que se realizaron hasta ahora sus candidatos favoritos en La Pampa, Neuquén, San Juan, Río Negro y Chubut perdieron frente a postulantes de otra extracción partidaria.

Río Negro

El 7 de abril, la candidata a gobernadora Arabela Carreras ganó por más del 50% de los votos, con una diferencia superior a los 15 puntos porcentuales del kirchnerista Martín Soria. La mandataria electa llegó a la elección luego de que su predecesor, Alberto Weretilneck fue invalidado a competir por un nuevo período consecutivo.

El resultado dejó también a la aspirante por Cambiemos, Lorena Matzen, muy lejos, apenas por encima del 5 por ciento. El presidente Macri no se había involucrado de manera personal en la campaña provincial y, luego del resultado, sus principales espadas políticas destacaron la buena sintonía del partido rionegrino que ganó la elección con el oficialismo nacional. Y celebraron en Cambiemos, también, lo lejos que quedó el kirchnerista Soria, con menos del 30% de los electores.

Chubut

El 7 de abril, junto con la elección de gobernador de Río Negro, la provincia de Chubut fue a las urnas para cumplir con el trámite formal de celebrar las primarias en las que sólo había una competencia real: el PJ fue con tres candidatos. El actual gobernador Mariano Arcioni se impuso por cerca del 32% de los votos y buscará el 9 de junio próximo un nuevo período.

Mientras tanto, Gustavo Mac Karthy ganó en las PASO del Partido Justicialista, al obtener el 14%, seguido por Carlos Linares. En total, ese frente consechó el 29 por ciento de los sufragios. En tercer lugar, como espacio político, quedó Cambiemos, aunque el candidato Gustavo Menna, al obtener más de 15% quedaba, de manera personal, como el segundo postulante más votado.

San Juan

El 31 de marzo, el gobernador Sergio Uñac (PJ), un dirigente de proyección nacional, logró una amplia victoria en las elecciones PASO en las que no hubo competencia interna en ninguno de las formaciones políticas que irán a las elecciones del 2 de junio siguiente. Con todo el peronismo encolumnado -incluso el kirchnerismo- el mandatario superó el 55% de los sufragios, frente al 32 por ciento que cosechó el aspirante del Frente Por Vos, Marcelo Orrego. Cambiemos no compitió con su sello.

La victoria a Uñac lo posicionó para, incluso, anotarse en la grilla de potenciales compañeros de una fórmula con el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, que todavía no pasó de los laboratorios políticos de la oposición más alejados a la ex presidenta Cristina Kirchner. La ex presidenta es hasta ahora la mejor ubicada en los sondeos de opinión para enfrentar a Mauricio Macri.

Neuquén

El 10 de marzo, el gobernador Omar Gutiérrez, que compitió con un amplio frente electoral conducido por el Movimiento Popular Neuquino, logró la reelección con casi el 40 por ciento de los sufragios. Dejó atrás por más 13 puntos al ex intendente Ramón Rioseco, que llegó a los comicios con el apoyo explícito de Cristina Kirchner, que lo ungió con una foto y un mensaje grabado como "su" candidato. Logró menos de 100 mil votos, 26 por ciento.

Atrás, muy lejos, quedó el candidato de Cambiemos, el radical Horacio "Pechi" Quiroga, intendente de la capital provincial y que no tuvo durante el tramo final de la campaña un compromiso personal -público y presente en el territorio- de Mauricio Macri. Logró apenas el 15% y desde la Casa Rosada salieron a destacar que la principal "victoria política" que habían tenido era la derrota del candidato cristinista. Es que días antes, e incluso durante el mismo domingo, encuestadoras daban una pelea voto a voto y hasta una victoria de Rioseco, un resultado que nunca llegó.

La Pampa

El 17 de febrero, los pampeanos acudieron a las urnas para votar en unas PASO en la que fue la primera interna de relevancia política para Cambiemos. Allí, compitieron el elegido de Macri, el ex secretario de Deportes y aguerrido defensor de Boca Carlos Javier Mac Allister, contra un diputado de bajo perfil pero de fuerte respaldo partidario, el radical Daniel Kroneberger.

El resultado fue 65 a 35. El candidato radical obtuvo casi el doble de votos que el macrista y le infligió una derrota al PRO que tuvo implicancias políticas más allá de las fronteras de La Pampa, una provincia que tiene una población más pequeña de muchos de los municipios del conurbano.

Para evitar traspiés similares en distritos con fuerte despliegue territorial radical, el comando electoral de Cambiemos ablandó posiciones y pactó con la UCR salidas consensuadas tanto para la fijación de las fechas de los comicios de las fórmulas y listas a cargos electivos.

