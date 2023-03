Con la nueva moratoria que aprobó ayer el Congreso, alrededor de 15 mil sanjuaninos podrán acceder a la jubilación mínima, aunque les falten todos o algunos años de aportes. Dentro de ese universo de potenciales beneficiarios, se encuentran unas 3.600 personas que vienen cobrando la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo monto representa el 80 por ciento del haber previsional. Tras la sanción de la operatoria de Anses, ese grupo ahora podrá gestionar y percibir el 100 por ciento.

Los números y la información la brindó Raúl Romero, jefe de la Unidad de Atención Integral (UDAI) Rawson, quien explicó que, en San Juan, alrededor de 60 mil personas se han jubilado utilizando algunas de las moratorias que estuvieron vigentes. El nuevo plan permite, al igual que los anteriores, que los interesados (con 65 años los hombres y 60 las mujeres) puedan regularizar y completar los 30 años de aportes que exige la normativa, ya sea que les falten todos o algunos. El mecanismo, además, contiene una novedad, ya que hasta cinco años antes de la edad obligatoria (60 para los varones y 55 para las damas) ya puedan ir tramitando la regularización de aportes si es que les faltaban. En ambos casos, luego de acceder a la jubilación, se arma un plan de pago que, en definitiva, se va descontando del haber, de acuerdo a los años de aporte que tenga que completar.

Luego de su aprobación en el Senado, la iniciativa se debatió ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, de la que no participaron los sanjuaninos Marcelo Orrego y Susana Laciar, en sintonía con la postura del bloque Juntos por el Cambio. Los legisladores opositores dieron sus posturas (ver Faltazo), aunque Romero salió a cuestionarlos. "Llama la atención la falta de apego a defender los derechos de los sanjuaninos. Esta ley no es para Anses, ni para la actual gestión de Gobierno ni para la provincia, es para todos los ciudadanos".

El jefe de la UDAI Rawson explicó que la nueva moratoria establece un plazo para consolidar deuda al 31 de diciembre de 2012. En base a esa fecha tope, puede regularizar años de servicio toda aquella persona que nació en 1964 y antes. ¿Cómo se hace el cálculo? Tomando el caso de un trabajador que no cuenta con nada de aportes y nació en 1964, la norma estipula que a los 18 años estuvo en condiciones de prestar tareas laborales. De esa manera, desde 1982 al 31 de diciembre de 2012 puede regularizar los 30 años de servicios. Se trata de un ejemplo de máxima, ya que hay personas que cuentan con años de aportes. Dependiendo de lo que le falte, se establecerá el plan de pago y su correspondiente descuento cuando tenga la jubilación.

De acuerdo a los cálculos oficiales, son unos 15 mil sanjuaninos que puedan acceder a la moratoria. En ese grupo, están los 3.600 que lograron la pensión PUAM, beneficio que lanzó el gobierno macrista de Cambiemos para todas aquellas personas sin beneficio y que tengan 65 años o más. Romero indicó que, en su mayoría, son hombres, ya que las mujeres fueron accediendo a distintos planes.

El jefe de la UDAI Rawson dijo que hay que esperar el decreto de reglamentación de la ley, el cual establecerá los detalles de la puesta en práctica y los requisitos específicos. Todos los interesados, con o sin una PUAM, deberán gestionar el trámite por turno en las distintas reparticiones locales de Anses, las que han venido trabajando ante la inminencia de la norma.

Faltazo

El diputado nacional Marcelo Orrego (foto), líder del frente opositor local, no contestó los llamados de este medio tras el faltazo en la sesión en la que se aprobó la nueva moratoria. En redes sociales señaló que "las moratorias son un engaño", "un atajo que no resuelve el problema", "parches caros que siguen debilitando un sistema jubilatorio que no da más" y que "quienes no tuvieron aportes ya cuentan con protección mediante la PUAM". Su colega, Susana Laciar, fue en sintonía y ya había adelantado su rechazo en el programa Demasiada Información, de Radio Sarmiento. Raúl Romero, de Anses Rawson, dijo que "llama la atención que los diputados no vean ni siquiera a las personas con las que se vinculan cotidianamente porque, muy probablemente, en sus familias deben tener más de un jubilado que pudo acceder a través de la moratoria. Sería justo que otros que cuenten con la edad, también tengan dicha posibilidad".

Con tres planes especiales

Anses ya entregó 5.148 jubilaciones especiales

Desde agosto de 2021, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) lanzó tres regímenes especiales de jubilación: para madres con hijos, a los que pueden computar como años de aportes bajo el concepto de tareas de cuidado, un mecanismo previsional anticipado para hombres y mujeres y otro para obreros de viña. De esa forma, ya se han concedido 5.148 beneficios jubilatorios en total y hay otros 542 en trámite.

Raúl Romero, jefe de la UDAI Rawson, puso en valor los tres programas y la nueva moratoria previsional al resaltar que "es más que importante en función de garantizar la posibilidad de acceso a la jubilación a aquellas personas que, por distintos motivos, no lograron formalizar su tiempo de trabajo en la vida laboral activa. Hay un Estado solidario, presente y responsable, que no abandona a sus adultos mayores. A partir de estas medidas, se incorporan al sistema que, de otra manera, no lo iban a poder hacer". Además, señaló que el sistema es sustentable, ya que, al igual que en el mundo, se nutre de aportes mixtos.