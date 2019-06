Un día después de haber sido reelecto como gobernador, Sergio Uñac recibió a este diario para repasar los números y hablar de sus expectativas de la gestión en San Juan y lo que puede pasar con la oposición en la Argentina. Tiró también algunas perlitas políticas locales.



-¿Qué balance hace de la elección de ayer?



-Hemos tenido poco tiempo, en definitiva, porque ayer ha sido un día intenso. Además llevamos, yo diría, 4 meses intensos. Yo le sumo todo lo otro porque en realidad desde el mismo 10 de diciembre de 2015, la gestión ha sido muy intensa porque hemos logrado amortiguar y casi excluirnos de una realidad nacional que es muy complicada desde lo económico y, obviamente, que ataca directamente lo social. Pero la evaluación de la elección de ayer es altamente positiva: obtener 55, 56 puntos es, en la realidad que vivimos en el país y en el mundo, casi imposible. En general, en las elecciones en otros lugares dividen por tercios y quien gana, gana por puntos o algunos votos de diferencia. Por esto, debo dejar un agradecimiento profundo a todos los sanjuaninos. Haber ganado, en la categoría provincial, en 18 de los 19 departamentos; y de la categoría municipales creo que han sido en 15 de los 19 departamentos, me parece que, en definitiva, habla de que San Juan avala este proyecto político. Que no es el modelo del gobierno, es el modelo de los sanjuaninos, y eso implica, primero, un análisis de absoluta responsabilidad en lo que hemos construido. Quiero convocar a todos, no sólo a los que pelearon una interna y perdieron. Quiero convocarlos a todos.



-¿Qué significa convocar a todos?



-Implica los tres ejes sobre los cuales hemos basado la gestión de gobierno. Dialogar, escuchar y articular. Articular fundamentalmente cuando no se ha podido lograr consensos. Poner la gestión a favor y en línea, con el desarrollo productivo de la provincia y no del interés financiero. Poner el sector financiero al servicio del sector productivo, dentro de ese mismo análisis y lograr que San Juan se desarrolle sin dejar de atender a quienes tienen situaciones de vulnerabilidad social, que es obligación del estado poderlas atender. Por eso hace falta la confluencia de todos. Dialogar es entender que todos pueden aportar una idea y que uno puede tomarla como propia, que uno puede transformarla dentro de la posibilidad de desarrollar la gestión pero que nadie es dueño de la verdad y, entre todos, podemos tener una verdad que puede ser relativa, no absoluta. Nosotros pretendemos hacer una sociedad moderna, queremos pasar la página de aquellas gestiones en las que no se escuchaba a nadie.



-¿Qué errores cometieron en la campaña?



-La estrategia creo que estuvo bien, aunque siempre hay ciertas cosas. A lo mejor en los dos departamentos de los tres donde perdimos, pudimos haber realizado algo que no había estado en línea con lo que la sociedad esperó, puede ser un análisis. Otro análisis puede ser que con quienes competíamos en esos departamentos habían hecho bien las cosas y la gente avaló esa gestión y no fue un error propio sino un acierto, una virtud, de quienes competían con nosotros. La estrategia en general ha estado bien pensada, el resultado lo avala. 55 o 56 puntos, me parece que hablan de que los sanjuaninos están conformes. Hemos subido sistemáticamente y viendo el porcentaje en el año 2015 obtuvimos el 53%, en el año 2017 un 54% y hoy el 56%. Me parece que la estrategia siempre se puede mejorar. La estrategia, la gestión, el gobierno y yo, personalmente, siempre puedo mejorar, pero en líneas generales ha sido acertada.



-¿Qué desafíos se plantea usted mismo para los próximos 4 años?



-Vamos a repensar la gestión. Tenemos que acercar la gestión a la gente. Hoy, y lo he escuchado en los recorridos que hemos hecho, la gente está pidieron estar cerca. Y, además, hay un reclamo que no podemos dejar de interpretar, que es el de la austeridad. La gente nos está pidiendo austeridad y honestidad en la gestión, es lo que estamos haciendo y es algo en lo que vamos a insistir, que vamos a profundizar. Hay 4 ministros que son claves en la gestión que tienen nuevos desafíos desde el 10 de diciembre. Son los de Hacienda, Minería, Desarrollo Humano y Gobierno. El desafío será encontrar el relevo necesario.



-Ellos querrán, seguramente, colocar a alguien de sus equipos.



-Eso es facultad del gobernador pero voy a estar muy abierto a escuchar porque dije que uno de los puntales de la gestión ha sido dialogar y escuchar.



-¿Tiene algún otro cambio?



-No descarto que puedan haber otros cambios.



-Nunca descartó cambios. Desde diciembre del 2015 no descartó cambios.



-Y en algún punto se hicieron.



-Fuera de los nombrados. Hay pocos que lo siguen desde diciembre porque en Salud hubo cambios. Sólo queda Turismo, la Secretaría de Deportes, Ambiente, Ciencia y Técnica, Educación e Información Pública...



-En principio habrá cambios sólo en esos cuatro que son obligados, obviamente naturales y obligados. Y en los otros nunca se descarta nada. Nadie saca boleto de manera indefinida en la gestión. Ni siquiera aún los que somos votados por la voluntad popular.



-A Carlos Munisaga se lo menciona para algún lugar cerca suyo...



-Es un dirigente importante, de valía, que en algún punto tendrá su posibilidad en el gobierno.



-¿En el Poder Ejecutivo?



-En el gobierno. No podría precisar pero sí me interesa que él esté, porque además es parte de lo que hemos hablado con él.



-Hay gente que lo propone también como diputado nacional.



-Por eso digo, yo no descartaría nada pero, obviamente, decirlo es muy de antemano, faltan muchos meses para el recambio que va a ser el 10 de diciembre.



-Lo de la diputación nacional cierra mucho antes.



-Bueno, eso cierra mucho antes pero no hay precisiones respecto de eso.



-¿El candidato del Frente Todos es José Luis Gioja?



-Sí. Yo conversé con él en su momento y me parece sumamente razonable que él, por los desafíos que ha tenido en la política nacional y también por su historia reciente al frente de la gobernación de San Juan, tiene merecimientos para hacerlo. Pero obviamente son cosas que tengo que definir junto con él. A mí me gustaría que él fuese.



-Gioja ha dicho que es parte del acuerdo con el peronismo sanjuanino que él sea candidato a diputado nacional. Avalando un poco lo que usted dice...



-Sí, sí. Lo hemos hablado en su momento y venimos traccionando juntos desde hace 16 años. Pensando y soñando un San Juan sustentable, que hemos logrado. Un San Juan con matriz productiva diversificada, que lo hemos logrado. Así es que me parecería oportuno que él fuese el candidato.



-¿Graciela Caselles?



-Yo la veo bien. Ella cumple mandato ahora, pero bueno, son cosas que deberemos seguir conversando.



-¿Y la tercera en la lista o tercero?



-Ni siquiera tengo aproximaciones para poder contestar respecto a eso.



-Lo llevo al tema nacional. Usted ha dicho que se ve en un rol de aglutinar a los distintos sectores del peronismo. ¿Le gustaría ese rol?



-Lo que yo no quiero es verme como una persona que cumplió la tarea provincial y no le interesa nada de lo que pasa a la Nación. Ahora, desde lo político parece que uno debe poder abrirse a seguir conversando con todos los sectores. He recibido, entre llamadas y mensajes grabados de Whasapp o en redes sociales, comunicación con Alberto Fernández, los gobernadores Insfrán, Peppo, Urtubey, Zamora, Corpacci, Manzur, Bordet, Lifschitz, Perotti, Schiaretti, Weretilneck. Saliendo de los gobernadores, Roberto Lavagna, Marcos Peña, Rogelio Frigerio, Martín Lousteau. Y personalidades como Marcelo Tinelli, entre otros.



-¿Se ve participando en el armado de la oposición?



-Me veo colaborando, siempre. No sé en qué rol. Hoy es importante que entendamos que la política y la coyuntura nos obliga a renunciar a pretensiones propias y acompañar la unidad.



-¿Cree que es posible un frente con Lavagna, Schiaretti, Urtubey y Massa?



-Me lo imagino, sí. Todo eso es posible, hay que trabajarlo.



FRASES



"Creemos que la modernidad en la gestión pasa por escuchar y acordar, no por imponer".



"La gente está reclamando que seamos austeros y honestos; lo hicimos, pero lo profundizaremos".