El cambio que realizó ayer la administración central en la paritaria nacional, modificando los valores y los tramos de aumento del salario mínimo docente, tendrá un impacto directo en el acuerdo que cerró la gestión uñaquista esta semana. Se debe a que, en la negociación con los gremios UDAP, UDA y AMET, el Ejecutivo creó el Salario Neto Docente Provincial Garantizado, que tiene como base el valor que se define en nación, más un 30 por ciento. Así, con el nuevo cálculo, la provincia liquidará a partir de este mes 71.500 pesos a todos los maestros que recién se inician, cuando antes ese valor era de 70 mil pesos. También habrá cambios hacia adelante, en julio, septiembre y diciembre, con valores mínimos para los maestros de 78 mil pesos, 83.200 pesos y 88.920 pesos, respectivamente. Los cambios fueron confirmados por la ministra de Hacienda, Marisa López, quien reconoció que la decisión nacional "incrementarán un poco más los costos que teníamos previsto", pero recordó que "fue un compromiso que se asumió en la mesa paritaria", por lo que se va a cumplir.

La creación del Salario Neto Docente Provincial Garantizado fue un esfuerzo de la provincia destinado a los docentes que recién se inician y que menos ganan, aportando más recursos desde las arcas locales. Al igual que el valor que se fija en Nación, se trata de un monto mínimo por el cual ningún maestro puede estar por debajo. Hasta el mes que pasó, ese valor estaba establecido en 50.000 pesos, por lo que con el nuevo incremento, el salario mínimo docente provincial, habrá sufrido un incremento del 43 por ciento en un mes, ya que en la próxima liquidación recibirá 71.500 pesos. Es que, a diferencia de la escala nacional, la gestión uñaquista tomó la decisión de aumentar dicho salario mínimo, aportando un 30 por ciento extra.

Un punto clave que recordaron desde Hacienda, es que, para llegar al mínimo docente, se deben tener en cuenta los aportes que realiza Nación para el Incentivo Docente (FONID) y Conectividad, que se liquidan en las cuentas bancarias de cada uno de los maestros y no figura en el recibo de sueldo que emite la provincia. Así, en el documento local podrá aparecer un valor menor al mínimo establecido, lo que no quiere decir que no se cumpla con el compromiso, ya que la administración central hace un aporte directo para cada uno de los docentes de la provincia.

Incluso, sobre FONID y Conectividad, nación decidió ayer adelantar cuotas por lo que, sumados ambos conceptos, los nuevos valores son: 6.774 pesos a partir de junio, 7.391 pesos desde julio, 7.884 pesos a partir de septiembre y 8.423 pesos en diciembre. Si con esos montos, sumados los que debe liquidar la provincia por el nuevo acuerdo paritario cerrado esta semana, que definió nuevos valores al básico, antigüedad y radio (ver recuadro), no se alcanza el mínimo docente, la provincia hace un aporte extra definido como remuneración complementaria, para llegar a dicho mínimo. El mismo procedimiento ocurre para el mes siguiente, teniendo en cuenta los nuevos valores de la paritaria nacional, más un 30 por ciento.

Al ser consultada por el cambio, la titular de la cartera contable, dijo que estaban al tanto de que podía surgir "una modificación nacional en el corto plazo que impacten en la decisión provincial, ya que la paritaria docente estaba abierta y era casi un hecho que surgirán cambios en los montos y en los tramos" por el avance de la inflación.

Reclamo y decisión

Tras siete días de paro realizado por docentes autoconvocados, que reclamaban mejoras salariales, el gobernador Sergio Uñac decidió dar un incremento a los trabajadores del Estado, docentes y no docentes, del 40 por ciento en el valor índice a partir de junio. Así, el aumento salarial para con el sueldo de este mes, en lo que va del año será del 65 por ciento. Además, se definió una instancia de revisión para el 15 de septiembre. En el ámbito docente, en paritaria, hubo cambios en el escalafón (decreto 155/2011), en la antigüedad, para aquellos que tiene 24, 25, 28, 30, 32 y 34 años de servicios, y en el radio porcentaje de liquidación para el radio 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el caso de los no docentes, se incrementará las asignaciones familiares en 130 por ciento.

AUMENTO

40 Es el porcentaje de incremento que decidió el gobernador Sergio Uñac a partir de este mes. Como en mayo se liquidó un 25 por ciento, la suba salarial en lo que va del año alcanzará el 65 por ciento.