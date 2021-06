Luego de conocerse, durante la madrugada de este jueves, la decisión de la Cámara Federal de Mendoza de suspender las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan, que estaban previstas para hoy, el rector de la alta casa de estudios, Oscar Nasisi, aseguró que se ha hecho "un daño muy grande" y reconoció que desconoce hasta cuándo rige la medida.

"Hay que aclarar que la Cámara no ha resuelto la cautelar. Lo que ha hecho es suspender el acto electoral hasta tanto pueda dictaminar sobre la cautelar en particular. Nosotros como institución democrática hemos acatado esta medida", indicó Nasisi en conferencia de prensa en el Rectorado de la que participaron candidatos de diversos espacios.

Y continuó: "La pregunta es '¿hasta cuándo?'. Bueno, la verdad es que no tenemos fecha cierta, porque dependemos de la resolución que finalmente tome la Cámara y nos habilite de nuevo a hacer las elecciones. Y esto puede ser en un abanico bastante amplio de posibilidades. Lo que sí creemos es que, como Universidad, vamos a estar convocando inmediatamente a reunión del Consejo Superior y muy posiblemente a una asamblea universitaria a fin de determinar cuáles son los pasos a seguir".

En cuanto a su opinión, resaltó: "Me siento muy apenado por esta situación porque se le hace un daño muy grande, no a una persona, sino a una institución con este tipo de acciones. Me parece que la Universidad necesita urgentemente renovar sus autoridades y desde ese punto de vista este tipo de cosas nos hace mucho mal".

Para continuar: "Yo no hablo de personas individuales, hablo de acciones que han dejado a la universidad con un daño muy grande. Siempre hemos trabajado desde el Consejo Superior y desde todos los ámbitos en la ampliación de derechos. Quiero manifestarme a favor de todo lo que ha hecho el Consejo Superior, porque lo ha hecho siempre pensando en lo mejor para la Universidad. Pero bueno, hay personas que no lo entienden de esta manera y por eso ha sido esta situación".

Al finalizar indicó que "vamos a discutir las acciones a seguir. Pero no vamos a poder tomar decisiones en concreto hasta tanto no tengamos la resolución de la Cámara Federal de Mendoza, lo cual no tiene fecha y eso complica que las nuevas autoridades puedan asumir el 1 de julio, tal como lo dictamina el Estatuto Universitario".