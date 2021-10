Está a cargo del Ministerio de Turismo y Cultura, áreas que se vieron paralizadas por las restricciones durante la fase más estricta de la pandemia del coronavirus. Se trata de Claudia Grynspan, quien pasó por el programa “A todo o nada” de Radio Sarmiento y habló de la “explosión” turística tras las flexibilizaciones, de la ayuda que hubo a los distintos sectores y la recuperación de la plaza hotelera. Además, tiró detalles sobre la próxima edición de la Fiesta del Sol.

- ¿Qué impacto tuvieron las flexibilizaciones en el turismo?

- Ha sido tremendo lo que ha sucedido con el turismo y la cultura. En el fin de semana extralargo, tuvimos tres noches con el 100 por ciento de ocupación, cuando generalmente sucede una o dos noches. Generalmente se llena el Gran San Juan, pero los valles no, o al revés. No hubo lugar en ningún lado. Ha sido una política de años que crecieran otros departamentos turísticos, como Albardón, San Martín, Angaco o Pedernal en Sarmiento. Activó muchísimo el deporte, que determina el crecimiento del turismo de eventos. Luego del fin de semana largo, el Superbike generó en el Gran San Juan un movimiento del 100 por ciento de ocupación, que además tuvo un cupo del 50 por ciento, y un movimiento de 373 millones de pesos.

- ¿Cuánto dejó el fin de semana largo?

- Casi 300 millones de pesos y fue en toda la provincia. La plata que deja el turismo de reuniones es casi el doble. Cuando una persona viene a un evento gasta más que el turismo vacacional. Para el partido Argentina - Brasil estaba viendo páginas de alquiler de alojamiento y reflejaban un 96 por ciento ocupado. Nosotros estamos relevando estos datos. Aerolíneas Argentinas ya está reforzando vuelos para el 15, 16 y 17 de noviembre.

- ¿Qué gestiones ha hecho por la frecuencia de vuelos?

- Teníamos un vuelo por día y en septiembre tuvimos una ocupación del 98 por ciento. Hemos estado trabajando con Aerolíneas Argentinas, debido a los reclamos, y contaremos con dos vuelos por día a partir de noviembre, menos el domingo, que sigue siendo uno. Además, se han pedido los refuerzos para eventos con el secretario de Deportes, Jorge Chica, para tener mayor posibilidad de ingreso.



- Por la pandemia, ¿cuántos plazas se perdieron por el cierre de hoteles?

- Hubo hotelería que se cerró. Eran estructuras grandes, que tenían empleados, sobre todo en las zonas urbanas. La pandemia hizo que no pudieran invertir en empleados. Sin embargo, con el acuerdo San Juan y el apoyo de programas como el Proteger Empleo, se apoyó para evitar estas pérdidas de fuentes laborales. Eran 15 mil pesos por empleado por x cantidad de meses y en hotelería urbana se amplió a 20 mil. En algunos casos se pudieron sostener, en otros no. Hubo una pérdida de 606 plazas, pero se está volviendo a activar. A pesar de estas caídas y la pandemia, estamos con cuatro emprendimientos hoteleros. Se ha retomado la construcción del hotel de La Laja, ya han entrado en el terreno para empezar a trabajar. Está el hotel 5 estrellas en el centro, que quedó pendiente por pandemia. Ya se publicó la licitación del hotel de Pismanta y está pronta a salir la licitación de los 10 ecodomos en Ischigualasto.

- Entre lo que se ha perdido y lo que viene, ¿van a recuperar la cantidad de plazas?

- Con las inversiones que hay, superaremos las plazas perdidas. Estos cuatro hoteles tendrán una capacidad de 433 plazas y hay otros cuatro emprendimientos, que están por ser inaugurados, que sumarán otras 225. Es decir, perdimos 606 plazas hoteleras, pero vamos a recuperar 658, lo que implica recuperar puestos de trabajo.

“Las casas quintas y las casas de familia casi que duplican la capacidad hotelera. Son una modalidad parahotelera”.

- ¿Cuándo calculan que empieza la obra del hotel de Pismanta?

- Una vez otorgada la concesión, la idea es darle 8 meses aproximadamente. El edificio central y las salas necesitan mucha inversión. El edificio central, sobre todo, está en un estado complicado en lo que es la parte de cañerías. No es fácil el monto de inversión y la obra, por lo que necesita un plazo de trabajo importante. Lo que queremos y estimamos es que pueda haber oferta turística para vacaciones de julio.

- ¿Cuánto destinó el Gobierno en ayuda al sector?

- En 2021, se dio un apoyo de 20 millones al sector turístico y 20 millones al cultural. Hemos lanzado la segunda línea, que está abierto, por 15 millones más para el sector cultural y 10 millones para el turístico. Son los apoyos económicos a los emprendedores de hasta 150 mil pesos por distintos proyectos. En 2020 fueron 20 millones para el turístico y 20 millones para el cultural. También tuvimos el Pre Compra Cultura y Turismo, porque estuvieron parados en pandemia, por ejemplo, los músicos. Compramos servicios por anticipado, que luego los prestan. Se destinaron para cada área 10 millones de pesos. No fue un subsidio, fue una inyección de dinero que circula en el sector económico. Pudimos asistir de la manera posible. Estos programas salieron y fueron avalados en el Acuerdo San Juan. En el marco del Acuerdo San Juan, estamos tomando decisiones para la Fiesta del Sol. En plena pandemia, la mesa de cultura y de turismo le dijeron sí a la Fiesta del Sol, con algunas variaciones. Las tomamos y es lo que estamos pensando.

- Fue un respaldo a la Fiesta, cuando hay algunas voces críticas...

- Quedó claro que, del sector turístico y del de la cultura, la Fiesta del Sol es importante e hicieron observaciones de qué les gustaría variar o cambiar.

- En ese sentido, ¿en qué están trabajando para la Fiesta del Sol?

- No será la Fiesta del Sol tradicional. Hemos dicho que vamos a activar esta máquina de trabajo y de identidad y estamos pensando que los distintos colectivos de expresiones artísticas tengan su espacio, no solo los stands. Por ejemplo, que el teatro tenga un espacio dentro de la feria. Va a ser distinta, pero necesitamos tener un espectáculo final. Estaba en duda, pero vamos tener la estructura de la Fiesta del Sol

- ¿Esa estructura que significa?

- Que va a ser de martes a sábado, con un escenario mayor con los espectáculos nacionales y uno final. Hay que ver como lo montamos. No podemos tener un espectáculo final con 200 artistas en escena porque tampoco tenemos las garantías para poder ensayar de esa manera. Lo que no vamos a tener es un carrusel. No es posible porque genera una aglomeración estática.

- ¿Cómo va a ser la organización porque la gente va a ver espectáculos y se produce aglomeración?

- Eso es cómo se diseña la distribución de los espacios, cómo se van a ubicar las tribunas, los ingresos y las grillas de artistas.

- ¿En qué grilla de artistas está trabajando?

- Hay que diversificar los públicos, lo que va a evitar la aglomeración y facilitar la circulación. Buscar que, simultáneamente, haya escenarios para jóvenes, otro para folklore y otro para rock. Por el momento, no estamos pensando en artistas internacionales. Los artistas nacionales van a estar, de todos los géneros, los locales deben estar. Estamos pensando en que haya una zona de gamers, de eSports, en las batallas y que la mesa de danza esté presente. Todo tiene que ver con los volúmenes de gente, lo vamos a trabajar con el Ministerio de Salud para respetar los protocolos y cupos. Hay que evaluar el contexto sanitario del momento.

- ¿Va a haber elección de embajadoras?

- No vamos a hacer las elecciones departamentales porque no hay tiempo. Las vamos a hacer pero de otra manera, que aún no está definida. A las embajadoras las vamos a mantener. La figura de embajadora va a girar un poco más, la vamos a hacer más territorial, le vamos a dar importancia a los proyectos y lo que las embajadoras representan. Vamos a profundizar en lo que cada embajadora va a presentar. Es importante no hacer un desfile para elegir. No elegiremos la embajadora con una exposición física, en la que no se exponga la edad ni el aspecto físico. Es una vuelta de rosca a la apuesta que hicimos y se mostró a nivel nacional. Vamos a un escalón siguiente.



- ¿Qué pista nos puede dar del guion?

- Hay algo que podemos decir y que no podemos omitir, que nos pasó, que es la pandemia. Lo voy a decir en crudo: nos tenemos que abrazar entre nosotros. Después de tanto dolor, esfuerzo, tensión, autocrítica, hay que abrazarnos un poco todos. Apelar a la Fiesta de Sol nos puede servir para darnos un poco de fuerza, para seguir adelante, sin caer en un cliché ni en la melancolía.