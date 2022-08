Con tres proyectos que ayer tomaron estado parlamentario, la Cámara de Diputados comenzó a transitar la recta final para definir qué sistema electoral será el que utilizarán los sanjuaninos en 2023. Una de esas iniciativas, que será debatida en comisión, apunta a un cambio obligatorio para despejar el camino. En esa línea, se dejará sin efecto la ley 613-N, que establece que no puede haber cambios en el mecanismo de votación hasta 18 meses antes del comicio que se tenga que realizar. La modificación prevista no fija nuevos plazos, por lo que no habrá límite para aplicar cambios antes de una elección, tal como ocurre a nivel nacional, donde no existe una norma que establezca topes, ejemplificó el presidente de la Legislatura, Roberto Gattoni. Además, explicó que "es una condición necesaria abrogar esa ley para que pueda cambiarse el régimen de internas partidarias por el nuevo sistema que eventualmente se sancione". Por otro lado, opinó que "sería bueno y prudente que en el mes de septiembre quede todo resuelto", tanto dejar sin efecto la 613-N como la sanción de un nuevo Código Electoral.

El ingreso de los tres proyectos necesarios para definir un nuevo sistema electoral (el cambio a la 613-N, modificación a la ley de Partidos Políticos y la reforma al Código Electoral) generó que los ocho legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) se presentaran a la sesión con carteles en sus bancas con la frase "No a la ley de Lemas en San Juan" (Ver recuadro). Se trata de la continuidad de la disputa que encarará la oposición contra la iniciativa, que había tenido su inicio con los duros cuestionamientos que el diputado nacional y líder de la coalición, Marcelo Orrego, había lanzado en Radio Sarmiento al señalar que es "inconstitucional, un atropello", sumado a la convocatoria a los partidos políticos a salir a la calle a manifestarse. El proyecto del Código, en el que se plasma un esquema de participación ampliada en las categorías de gobernador e intendentes, con la acumulación de votos para aquel que obtenga la mayor cantidad de sufragios dentro de un frente, será analizado en las comisiones de Justicia y Legislación y Asuntos Constitucionales, además de los otros dos.

Gattoni fue muy duro contra la oposición y contra Orrego. Por los carteles en las bancas opositoras, el vice indicó que "es un acting que traen de Buenos Aires" y fue más allá al expresar que, "más que el cartel, hay que tener propuestas y, lamentablemente, desde que se eliminaron las PASO, no habido ninguna por parte de la oposición". Sobre el líder de JxC, sostuvo que "habla de que es antidemocrático y antidemocrático es no respetar la voluntad mayoritaria de los votos. En democracia, gobierna quien recibe la mayor cantidad de votos y, en las Cámaras, las leyes se sancionan por la mayoría que requiere cada una de las normas. Respetar esa premisa es tener espíritu democrático y enfrentarlas, no".

Sobre la modificación a la 613 N, Gattoni indicó que, al tratarse de una ley decisoria, "se llamará a una sesión especial" y, de tener los votos de las dos terceras partes de los diputados, "se la dejará sin efecto". Así, dijo que "no habrá límite para modificar el sistema electoral", tal como ocurre en Nación donde "no existe ninguna limitación y se puede modificar el sistema en cualquier momento".

Así, sobre el tiempo que se estima que llevará el debate del proyecto de Sistema de Participación Democrática Abierta (Sipad) en comisiones, opinó que "con el nivel de consenso que existe entre los bloques, no se va a tardar mucho y sería sano que tengamos acuerdo los más rápido posible", por lo que "es posible que sea en septiembre".

Caldeado inicio de sesión

El inicio de la sesión ordinaria de ayer se vio caldeada por los carteles que exhibió la oposición en sus bancas contra el proyecto impulsado por distintos bloques alineados para sancionar un nuevo Código Electoral. El vice Roberto Gattoni salió a criticarlos al expresar que, "si el trabajo de la oposición va a ser poner carteles, creo que suena a poco". El que también lanzó dardos fue el presidente del bloque bloquista, el legislador chimbero Andrés Chanampa, quien manifestó que "los carteles deben ser para una foto para Buenos Aires. Será una cuestión que querrán quedar bien con su partido nacional. Además, han cometido un error porque no es ley de Lemas".

Ese punto fue apoyado por Eduardo Cabello, vice primero de la Cámara de Diputados, al indicar que no se trata de una ley de lemas.

>> DECLARACIONES

Roberto Gattoni - Vicegobernador

"No me parece razonable que la máxima expresión de la oposición en San Juan convoque a una movilización. Creo que lo que Marcelo Orrego debería hacer es convocar para trabajar en una propuesta superadora para lograr un Código Electoral, lo que no ha hecho".