Está al frente del área a la que el gobernador Sergio Uñac le ha puesto un énfasis especial y a la que le ha destinado millonarios recursos en obras de infraestructura, como la Ciudad Deportiva y el Velódromo. Jorge “Coqui” Chica, el secretario de Deportes de la provincia, pasó por el programa “A todo o nada” de Radio Sarmiento y habló de su gestión y de la polémica que se desató luego de sus declaraciones sobre la derrota en Capital en las PASO.

- Da la sensación que el Gobierno de Uñac ha invertido mucho en la Secretaría de Deportes. ¿Cuál es el presupuesto de su área?



- Está sobre los 200 millones de pesos.

- Es menos del 1 por ciento de todo el presupuesto de la provincia...



- Es como el 0,5 por ciento.

- Entonces, no es que se ha apostado tanto al Deporte...



- Se ha invertido muchísimo. Si evaluamos esta infraestructura que va a ser la más importante del mundo en el ciclismo, que es el nuevo velódromo, por ejemplo, que ya se sacó a licitación por 1.100 millones de pesos. ¿Le parece que Uñac no invirtió?

- Pero hay que ponerlo en contexto, ¿cuánto representa del presupuesto?



- Lo necesario y lo justo para esta etapa del deporte. Me parece que está acorde al presupuesto. Además, nosotros no podemos tener el mismo presupuesto que Educación y Salud. Si contamos el presupuesto que tenía mi padre (Juan José Chica, ex subsecretario de Deporte)...

- ¿Y cuanto tenía?



- Lo que nosotros gastamos en una semana, él lo tenía para un año (risas). Por eso digo que la apuesta de Uñac, más allá de que tenemos un presupuesto que fluctúa, es que nunca hubo un no en la gestión cada vez que nosotros llevamos un proyecto superador. En el último Yo Amo mi Club, nos generó 120 millones de pesos más para infraestructura, aparte del presupuesto.

- ¿Ve que la gente responde de manera proporcional a la cantidad de grandes eventos deportivos que están haciendo en la provincia?



- De una manera sobresaliente. En Futsal, cuando le tocó a la selección Argentina, el estadio estuvo prácticamente lleno, si puede haber ocurrido con algunos partidos de poco interés, pero no en los otros.



- ¿No pierden plata?



- No, en absoluto. Y ese es un tema importante porque tenemos una comisión que genera recursos. Hemos generado más de 60 millones de pesos en recursos, desde Nación o por ejemplo, de Futsal. Nosotros no solo traemos un evento. Desde AFA, a través de Conmebol, se decide que sea San Juan el lugar del evento y por eso la organización destinó 500 mil dólares para hacerlo. Además, nos generó que la Conmebol tiene un programa de desarrollo donde nosotros gestionamos una cancha de Futsal para la provincia. Esto se va a hacer en el ISEF Nº20. Se está haciendo el microestadio y la cancha, que cuesta más de 70 mil dólares. O sea que hacer el evento, para la provincia fue ganar por todos lado, fue un ganar ganar en todo sentido.

- ¿Pero ustedes han medido cuanta gente asiste a estos eventos?



- Medimos todo. Para el caso del Futsal tuvimos un promedio de 4.500 personas por partido, pero eso es en distintos horarios. Pero también medimos la hotelería, la gastronomía. En el partido Boca - River tenemos una comisión de estadísticas, en la cual generamos las mediciones. Por ejemplo, el 30 por ciento de la gente que va a asistir al partido viene de afuera.

- Dicen que ese partido prácticamente se va a autofinanciar. ¿Es así?



- Esto hay que entenderlo. Esto es una empresa que se encarga de la comercialización de los derechos del Banco Francés. Esto es un amistoso. El Banco Francés es quien maneja la imagen de Boca y River, tiene la publicidad en su camiseta. Ellos generaron un partido por año, que es un superclásico. El banco decidió que se hiciera en San Juan. Hay gente que tiene esos derechos y esa gente es la que evalúa lo que va a costar la provincia de San Juan. Llevan recaudado más de 20 millones de pesos. Por otro lado, la apertura del estadio va a ser a partir de olas 13, con mucho show, gente que va a venir de Buenos Aires, como Eber Ludueña, Sol Pérez. Va a haber un show artístico de aviones que hacen acrobacia.

- ¿Cuánto desembolsa la provincia?



- Eso es lo que costaba en un principio. Es un triangular, San Martín River y San Martín Boca, lo que se genere en esto, el 50 por ciento queda para la Secretaría de Deportes.

- Van a hacer la Cumbre del Deporte a fines de septiembre, ¿cuánto cuesta que venga esta gente?



- Generamos la Cumbre del Deporte Argentino, es un programa de Nación y nosotros tenemos un programa que se llama Entrenando Valores. Tenemos confirmados distintos deportistas: del país, casi todos. Está el cubano Javier Sotomayor, récord olímpico en salto en alto. Están a punto de confirmar Jorge Valdano, Juan Martín del Potro o Juan “Pico” Mónaco. Está la posibilidad del tenista brasileño “Guga” Kuerten y del futbolista español Fernando Hierro. Hay muchos que nos tienen que confirmar, pero si no va a ser uno o va a ser otro porque nos hemos dado una semana. Viene desde Guillermo Coria y José Meolans que dan sus capacitaciones en distintos clubes. Está la posibilidad de que venga Martín Vega, un chico nacido con hidrocefalia, que canta flamenco y español y es furor en el mundo.

- ¿Para qué se hace eso? ¿Es show?



- No es show. Dan una charla motivacional, de emprendedurismo. Ellos tuvieron dificultades, se cayeron 50 veces y se levantaron. Es saber cómo se levantaron y cómo llegaron a donde están ahora.



- ¿Está confirmada la realización de un sudamericano Sub15 de fútbol?



- Está confirmado, en noviembre se hace en San Juan. También está confirmado lo que va a hacer el argentino del Sub15. Esto va a ser en diciembre. Y por primera vez, se realizará el Argentino femenino, San Juan también va a ser sede y se hará en diciembre.

- Entrando al plano político, el intendente Franco Aranda dijo que usted rompió códigos, porque como deportistas que son, no esperaba que usted le pegara mientras estaba en el suelo tras perder en Capital. ¿Cómo tomó esas declaraciones?



- Trabajamos en el mismo equipo con Franco. Lo dije y lo vuelvo a repetir, es un intendente extraordinario, que está haciendo excelente gestión. Por ahí uno no comunica lo que quiere comunicar.

- Usted dijo que tal vez el mensaje no llegó o no fue entregado como corresponde...



- Creo que fue innecesario opinar. Puede haber sido un error. Hoy no soy dirigente de Capital sino secretario de Deportes. Con respecto a Franco y a todo su equipo trabajamos permanentemente y puede haber diferencias de opiniones y hasta uno puede comunicar de una manera que no corresponde.

- ¿Cree que se equivocó en hablar en ese momento?



- No quería ser el que evalúe por qué se perdió. No me correspondía.

- ¿Hubo un llamado de atención del presidente del PJ por estas declaraciones que quizás eran inoportunas?



- Con Uñac hablamos todo el tiempo. Sabe que tiene un intendente extraordinario, un secretario de Deportes y su equipo que trabaja. Nos acomoda en lo que corresponde. Sabe lo que opinamos, como trabajamos en conjunto y cómo nos llevamos.

- ¿A usted Uñac lo puso en su lugar?



- No. No se preocupa porque sabe como nos llevamos.

- ¿Quiere ser intendente?



- En absoluto, no quiero ser intendente de Capital ni de ningún municipio.

- ¿Nunca?



- Los desafíos para mi gestión me los pone quien me trajo acá y a quien acepté a acompañar, que es Uñac.

- ¿Pero no quiere ser intendente hoy ni nunca?



- En nuestra Secretaría no alimentamos egos, no hay ambiciones personales, no hay títulos entre nosotros. Decidimos acompañar a una persona y los desafíos los pone Sergio Uñac en su momento.

- ¿Y si Uñac lo pone en el desafío de estar en un intendencia, como en Capital o Santa Lucía?



- Tenemos en Capital el mejor intendente que podemos tener. No lo va a hacer porque él sabe a quién tiene en sus puestos.

- Repito, ¿ni hoy ni nunca le gustaría ser intendente?



- Nunca.

- Mire que esa definición queda guardada...



- Por supuesto, también le estoy diciendo que los desafíos los pone Sergio Uñac. Eso pregúntenselo a Uñac.

- Se lo preguntamos a usted...



- Hay que ver los momentos.