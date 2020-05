Con el inicio de sus actividades, el Jurado de Enjuiciamiento puso primera en la causa contra el juez Pablo Flores, del Segundo de Instrucción, quien está en la mira por incumplimiento de sus deberes como funcionario público y abuso de autoridad. El presidente del Jury, el cortista Daniel Olivares Yapur, resaltó que la semana próxima notificarán al magistrado de la denuncia en su contra y, una vez cumplido ese paso, tendrá cinco días para enviar un informe, una especie de primera defensa. Tras ese descargo, el Tribunal deberá reunirse nuevamente para una etapa clave: admitir o rechazar el caso.

Debido al aislamiento a causa del coronavirus, los integrantes del Jury no tuvieron actividad en lo que va del año. Frente a la flexibilización de actividades en toda la provincia y bajo normas sanitarias, sus miembros se reunieron ayer y avanzaron en la causa más sensible que tienen en sus manos y en otras dos denuncias (Ver aparte). Sucede que sus mandatos van del 1 de enero al 31 de diciembre, por lo que ya ha transcurrido casi la mitad del año y no ha habido novedades en los expedientes que se encuentran en el organismo, a raíz de las restricciones por la pandemia.

Flores había sido denunciado por el entonces juez interino del Primero Correccional, Juan Pablo Ortega, quien consideró que el titular del Segundo Juzgado de Instrucción cometió irregularidades al entregarle una camioneta Toyota al comisario Gustavo Padilla, jefe del Depósito Judicial, cuando se trata de una facultad exclusiva de la Corte de Justicia, entre otros puntos. El uniformado utilizó el vehículo para ir y venir de su casa y para viajar al campo con amigos, es decir, para fines particulares y no vinculados a la labor policial. Como el magistrado tiene fueros, Ortega lo denunció en el Jury para que, una vez realizada la destitución, se lo pueda investigar penalmente.

La presentación del juez interino se hizo en octubre de 2019, por lo que hubo pasos que se cumplieron, los que se reanudaron ayer. Olivares Yapur explicó que el lunes o en el transcurso de la semana que viene se notificará a Flores sobre tres puntos. Uno de ellos, el crucial, es "la denuncia, la cual irá acompañada con toda la documentación para que le corra el plazo de cinco días para presentar el informe", indicó el cortista. Las otras dos tratarán sobre la integración del Jurado (por lo que el magistrado podrá recusar a algún integrante, si lo considera necesario) y la designación de la persona a cargo de su defensa oficial. El ministro señaló que el Jury nombró a Rosa Sancasssani de Venturín, luego de que Mónica Seffair y Lisandro Zapata se excusaran de asistir a Flores por amistad y enemistad, respectivamente.

Luego de que el titular del Segundo de Instrucción presente su informe, el Jurado volverá a reunirse para que en 15 días determine si se va a admitir o rechazar la denuncia. En el caso que los miembros del Jury opten por la segunda opción, la causa se archivará, mientras que si deciden darle curso se deberá correr vista del caso al fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani. El jefe del Ministerio Público puede acusar o no. Si lo hace, su dictamen será enviado al juez Flores para que, en un plazo de 15 días, elabore su defensa. En ese escenario, el Jurado deberá fijar una fecha de juicio. Por otro lado, Olivares Yapur dijo que el Tribunal aceptó la declinación del fiscal de Estado, Jorge Alvo, en la participación del proceso, ya que este último entendió que no se ve afectado el patrimonio de la provincia, salvo que luego aparezcan nuevas pruebas.



Otras denuncias

El Jurado de Enjuiciamiento también tiene las denuncias contra los jueces Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, y Héctor Rollán, del Primero Civil. Ambas presentaciones fueron realizadas por el abogado Edishon Sobelvio, esposo de la exjueza civil Rosalba Marún. En esos casos, el Jury será presidido por el cortista Juan José Victoria.