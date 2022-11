El proyecto que declara la emergencia en la obra pública y que será tratado mañana en Diputados tuvo duros cuestionamientos del sector giojista, al punto que se encamina a no dar su voto para su sanción. En líneas similares se expresaron desde Juntos por el Cambio (JxC), con la diferencia que indicaron que analizarán la iniciativa y tomarán una decisión antes de la sesión. Entre las críticas que comparten ambos sectores figuran que no se aportó el costo total que deberá afrontar la provincia para sostener la actividad y tampoco la lista de obras que serán asistidas. Además, se quitó del plan inicial la creación de una comisión de seguimiento, la que iba a estar integrada por tres diputados. Por otro lado, desde el giojismo señalaron que temen que, con un nuevo valor de obra, más alto que el de adjudicación, empresas que quedaron afuera de dichas licitaciones planteen reclamos por cambios en la reglas de juego. Pese a los reparos de ambos, el oficialismo tiene los votos suficientes para aprobar la norma que establece que el Estado aportará fondos para sostener la obra pública. Sobre ese punto, el proyecto original tuvo cambios entre los que se destacan que no se podrá pagar más del 20 por ciento del monto del contrato actualizado y hasta el 30 por ciento para obras "que presentan características especiales en insumos o equipamientos diferenciales".

El giojismo, representado por el bloque Lealtad, y JxC vienen presentando resistencia a algunas iniciativas del Ejecutivo. Las diferencias salieron a la luz en diciembre pasado con la eliminación de las Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), al punto que la aprobación del Código Electoral fue judicializada por ambos espacios. En la principal alianza opositora también hubo críticas por la sanción de un nuevo sistema de votación, igual a Lemas, que establece que el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos dentro de una misma agrupación, sumará todos los votos de quienes compitieron dentro de esa agrupación. Si bien esa ley tuvo el OK en septiembre, mañana tendrá un pequeño cambio (ver Cambio en...).

Labor. Ayer se realizó la reunión de Labor Parlamentaria, donde se definió el temario para mañana.

El diputado Juan Carlos Gioja dijo que no está el costo "que va a implicar esta ley y si está previsto en el presupuesto. Se supone que hay una actualización que no puede superar el 20 por ciento, pero no explican de dónde sale ese porcentaje y tampoco el 30 por ciento". Además, dijo que "la emergencia se podría resolver en el marco de una gestión más eficiente del Ministerio de Obras". Así, adelantó que "podemos no acompañar la ley". En esa línea se expresó el presidente del bloque de Producción y Trabajo, Sergio Miodowsky, al indicar que "hemos pedido la lista de obras y el costo, y esos datos no están. Sabemos que la situación es crítica para la obra pública, por lo que vamos a analizar nuestra posición".

Por su parte, Eduardo Cabello, presidente de la comisión de Obras, dijo que "no hace falta que la lista esté ahora, ya que se puede presentar más adelante", mientras que de la comisión de seguimiento expresó: "¿Para qué? Si está todo articulado para que lo administre el Ejecutivo". Además, indicó que "sabemos que hay desconfianza, pero hay una sola razón para su aprobación: la obra pública tiene que seguir porque hay 16 mil familias que viven de eso".

Cambio en Código

Diputados aplicarán un cambio al Código Electoral. El inciso D del artículo 153, que define cómo se adjudicarán cargos en un Concejo Deliberante, será reemplazado por "la cantidad total de cargos que corresponden a una Agrupación Política se deben repartir enteramente en favor de la lista que hubiese obtenido más votos dentro de la Sub-Agrupación Política ganadora, salvo que alguna lista restantes obtenga individualmente, un porcentaje no menor al diez por ciento (10%) de los votos obtenidos por la Agrupación Política que las comprende en ese Departamento".