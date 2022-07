Si bien los tres concejales peronistas en Santa Lucía coinciden con el espíritu de dos medidas sensibles que llevó adelante el intendente Juan José Orrego, arremetieron con dureza sobre los resultados y la mecánica de las iniciativas. En primer lugar, cuestionaron el bajo aumento que se les otorgó a los llamados becarios, el cual fue del 40 por ciento. El justicialista Marcelo Cerdera indicó que tal cifra es 25 puntos menos que el incremento salarial que otorgó la provincia a sus empleados, por lo que con sus dos pares presentarán un despacho para que la suba tenga en cuenta ese 25 por ciento y un 12,1 de recomposición por el desfasaje inflacionario de 2021. Además, señaló que la gestión municipal está llevando adelante el traspaso de 60 contratados a planta permanente, pero que le vienen negando desde hace un mes el listado de los beneficiarios. Por ello, destacó que "no tengo dudas" de que habrá "favoritismo" por personal ligado a Producción y Trabajo, el partido gobernante, por sobre trabajadores que llevan muchos años de antigüedad.

Cerdera encabezó los cuestionamientos del Frente de Todos, que además integran Carolina Porres y José Arredondo, remarcó que Producción y Trabajo, que lidera el frente Juntos por el Cambio (JxC), se muestra bajo la consigna de la transparencia y la institucionalidad, cuando en Santa Lucía "tienen al Concejo Deliberante como escribanía, dado que cuentan con mayoría calificada para aprobar sus proyectos y no responder nuestros pedidos de informes. Es una constante el atropello a las instituciones". Sobre este último punto, explicó que el Legislativo municipal es el que fija las remuneraciones del intendente, los concejales y el personal, entre los que se encuentran los efectivos, contratados y becarios. Por eso, en junio pidió que hubiese un aumento del 77,1 por ciento para este último tipo de trabajadores, ya que son los que menos ganan. Sin embargo, dijo que el Ejecutivo fijó una suba del 40 por ciento a través de un decreto, en contraposición a lo que indica la Carta Orgánica. Cerdera remarcó que la resolución comunal estableció el aumento, pero hasta 35 mil pesos, "lo que no significa que todos ganen eso, ya que hay empleados que trabajan ocho horas y perciben 18 mil pesos". Por eso, presentarán hoy un despacho para que se incorpore el 37,1 por ciento restante que habían planteado, dado que "es una cuestión de dignidad" por el nivel de remuneración que embolsan los empleados, sobre los que "nunca nos han informado la cantidad". En ese marco, calculó que son entre 800 y 900 becarios.

La otra crítica vino sobre la instrumentación del traspaso de 60 contratados a planta permanente. En ese punto, indicó que solicitaron el listado de beneficiarios, pero hace un mes que no tienen respuesta. No obstante, los concejales opositores plantearon que se tenga en cuenta la antigüedad del personal, pero confió que el pedido no tendrá eco en el oficialismo santaluceño. Es más, aseguró que entrará personal temporario ligado políticamente a la gestión de Juan José Orrego, "tal cual sucedió en el último tramo de la administración de Marcelo Orrego (hoy diputado nacional)", por lo que explicó que ingresarán trabajadores con un año de desempeño, en desmedro de aquellos que llevan 20 o 15 años.

El dominio de Producción y Trabajo en Santa Lucía viene desde 2011, con el desembarco de Marcelo Orrego, quien logró la reelección en 2015. El hoy líder del frente Juntos por el Cambio le dejó la posta a su hermano Juan José, quien fue electo en 2019. Así, el territorio santaluceño se ha vuelto un bastión del principal partido y de la coalición opositora a nivel provincial, al punto de que, en las elecciones legislativas del año pasado, la lista de diputados nacionales salió primera en el departamento con el 55,75 por ciento los votos, mientras que la del Frente de Todos obtuvo el 33,07 por ciento. En ese comicio, JxC también ganó en Rivadavia, Capital e Iglesia. Por todos esos resultados y una buena imagen de gestión ante los vecinos, es un hecho que Juan José Orrego se presentará para pelear por un tercer mandato. Por su parte, el FdT aún carece de una figura competitiva.

