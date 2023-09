Los gobernadores electos de San Juan, Claudio Poggi; de San Luis, Marcelo Orrego; y el candidato a la gobernación por Mendoza, Alfredo Cornejo, coincidieron hoy en el "Encuentro para la Integración Regional", para trazar líneas de acción y avanzar en bloque por el desarrollo económico, turístico y social de la región.



“Si trabajamos juntos, si nos unimos con Neuquén, San Luis y San Juan e influimos en el Gobierno Nacional para los convenios de libre mercado con otros países, se beneficiará nuestra industria, la minera, nuestra producción de alimentos y de bebidas”, dijo Cornejo en el encuentro que se realizó en la ciudad de Mendoza, junto al gobernador Rodolfo Suárez.



Si bien se marcó el rol del sector privado en las actividades económicas, destacaron la importancia “que redundan en beneficios específicos para incrementar el empleo, los salarios y el salario real, fundamentalmente”, dijo Cornejo.



También estaba prevista la participación de Rolando Figueroa, de Neuquén, pero finalmente no llegó a Mendoza por problemas con el vuelo.



También asistieron los representantes de distintas cámaras y organizaciones del sector privado de las mismas provincias, quienes presentaron un documento de acompañamiento, y de la Unión Industrial Argentina Ricardo Palacios de San Juan, Eduardo Mirengo de San Luis y Mauricio Badaloni de Mendoza.



“Hay mucho por hacer. Si cambia la Argentina, Mendoza vuela, y asociado a los gobiernos de San Juan, de San Luis y de Neuquén, tenemos todo para ganar. Y no sólo ganar elecciones, hacer buenos gobiernos que generen riqueza”, afirmó el senador nacional mendocino.



Marcelo Orrego, quien logró la gobernación de San Juan por Cambia Mendoza después de 20 años de conducción peronista, remarcó que “es momento que Cuyo despierte y que Cuyo tiene que estar a la altura de las circunstancias, de los nuevos tiempos”.



Luego, destinó gran parte de su presentación a llamar a “trabajar mucho en minería, porque hoy hablar de esta actividad también es hablar de ambiente, y hoy la transición energética pasa por eso inexorablemente”.



Orrego comentó que “el 37% del cobre en la Argentina está en la cordillera y tenemos que trabajar en crear polos tecnológicos, en tener la capacidad y la responsabilidad de trabajar en las energías renovables”.



Posteriormente, Claudio Poggi, quien ganó las elecciones en San Luis el 11 de junio dejó en claro que “cada uno de los que hoy estamos acá tenemos la decisión y la voluntad política de promover la integración regional. Por supuesto, articulando el sector público con el privado y defendiendo el federalismo que nos permitirá poder decidir y proyectarnos como regiones del país”.



Aunque Figueroa no pudo llegar al evento, Cornejo resaltó la importancia de su triunfo y recordó que, a principio de junio, se encontraron en Malargüe, donde acordaron trabajar en conjunto en la finalización de la obra de asfalto en la ruta 40, una vía de comunicación clave para el desarrollo económico y turístico de la región, y que “el Gobierno Nacional dejó inconclusa”, se lamentaron.