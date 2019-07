Encuentro. Pichetto y Orrego se vieron las caras en el encuentro de Juntos por el Cambio en Mendoza. El senador ha elogiado al santaluceño y este dijo que decidió sumarse al frente tras la movida y la invitación de Pichetto.

Fue la figura que ayudó a que Marcelo Orrego decidiera sumarse al Frente Juntos por el Cambio como precandidato a diputado nacional. Se trata del peronista Miguel Pichetto, que va como postulante a vice del presidente Mauricio Macri, quien había llamado al santaluceño para que se incorporara a la coalición y lo había colmado de elogios. Ya había adelantado que iba a visitar la provincia y el propio Orrego confirmó anoche que llegará el sábado, en un claro respaldo a su candidatura. Casualidad o no, su arribo se dará un día después del de Cristina Fernández de Kirchner, que acompaña en la fórmula a Alberto Fernández. Es decir, San Juan vivirá dos días de pura tensión política.



El intendente de Santa Lucía señaló que hoy se terminará de definir la agenda de Pichetto, pero que lo seguro es que desembarcará en la mañana y se quedará hasta la tarde. Orrego además resaltó que, en el caso de que ambos resulten electos, le pedirá al actual senador el compromiso de que lo acompañe en su defensa de las economías regionales de San Juan.



La visita y la foto será una muestra a nivel nacional de una pieza más que Pichetto ha sumado al armado del frente oficialista, entre los que se cuentan al senador puntano Adolfo Rodríguez Saá y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. Y que Orrego esté en ese lote lo eleva de categoría. El santaluceño tiene sus pergaminos. En la elección provincial sacó casi el 34 por ciento de los votos, un caudal apetecible en la sumatoria de una contienda nacional que se vislumbra cabeza a cabeza.



Orrego conoció a Pichetto cuando fue asesor de Roberto Basualdo en el Senado, recinto en el que el peronista ha construido su base de poder. En Radio Sarmiento, el santaluceño admitió que la decisión de Pichetto de acompañar a Macri fue clave para unirse a Juntos por el Cambio. "Es un hombre que ha sido crítico con las políticas del gobierno nacional, al igual que lo he sido yo con algunas cuestiones. Pero lo cierto es que los dos sabemos que no queremos mirar para atrás", había manifestado. Además, había indicado que en el Gobierno nacional "ha habido una apertura a este peronismo federal que en muchas cuestiones me representa".



Por su parte, en diálogo con este medio, Pichetto había dicho que el precandidato a diputado "es la figura más promisoria de San Juan después del Gobernador" y que la decisión de incorporarse a Juntos por el Cambio fue "valiente. Ha sido muy generoso, aun reconociendo que tenía algunas diferencias, entiende que hay objetivos mayores, como buscar la unidad de los argentinos y encontrar caminos que nos saquen de esta crisis".



Luego de la conversación telefónica que tuvieron durante el armado de las alianzas, ambos se vieron las caras en Mendoza, en el encuentro regional de Juntos por el Cambio, que encabezó Macri. Ahí fue donde Orrego señaló que Pichetto le había comentado que pensaba visitar pronto la provincia. Es que estaba previsto que el senador llegara a principios de este mes, junto con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, pero su arribo se pospuso por problemas de agenda.



Su llegada fue confirmada por el santaluceño y se producirá un día después de la de Cristina (ver recuadro). Serán 48 horas de pura política, con los dos candidatos a vice de los principales espacios políticos rivales. Por un lado, el peso de la expresidenta en cuanto a su nivel de convocatoria y adhesión, con su mirada crítica hacia el gobierno macrista. Por el otro, el senador que viene cuestionando duramente al kirchnerismo.

Agenda de CFK

Cristina Fernández de Kirchner llegará el viernes a San Juan, entre las 16 y 16.30, indicaron fuentes oficiales. A las 18 se realizará el homenaje por el aniversario número 67 del fallecimiento de Eva Duarte de Perón con un acto en el Estadio Cerrado Aldo Cantoni. La expresidenta presenciará la obra teatral "Evita la descamisada". Además, está previsto que se dirija a los militantes con un discurso político, en el que apoyará a los candidatos locales y es un hecho que lanzará fuertes críticas hacia la administración de Mauricio Macri. En la provincia no hará la presentación de su libro "Sinceramente". La actual candidata a vicepresidente de Alberto Fernández pasará la noche en un hotel capitalino para partir el sábado a Mendoza, en donde sí exhibirá su publicación.

