El líder de la oposición local, Marcelo Orrego, lanzó críticas hacia la gestión uñaquista, lo que le valió una dura réplica por parte del vicegobernador Roberto Gattoni. El diputado nacional y referente de Juntos por el Cambio (JxC) sostuvo que "gobernar es administrar prioridades" y que "este gobierno tiene distintas a las que yo creo". En esa línea, indicó que el foco de la administración no está puesto en "educación, salud, empleo, obra pública destinada a satisfacer necesidades, construcción de viviendas y turismo". En esa línea, Gattoni respondió que el legislador "tergiversa la realidad" y que, con lo que expresó, "desconoce la realidad de San Juan y la gestión que hemos llevado durante estos años". Además, salió con los tapones de punta al indicar que en Santa Lucia hay docentes, que dependen del Ejecutivo municipal, que ganan menos de lo que estableció la provincia para sus trabajadores. Además, se preguntó: "¿Qué San Juan queremos? ¿El de Santa Lucía, con superpoblación de pasantes y contratados o una planta de empleados públicos como tiene la provincia, lo bastante razonable que deja fondos para infraestructura y capital?".

El cruce entre el líder de JxC y el vicegobernador se dio en los micrófonos de Radio Sarmiento. Ambos, en distintos horarios, fueron invitados a participar del 97° aniversario de la emisora y asistieron junto a otras personalidades, como el presidente de la Corte de Justicia, Juan José Victoria (ver recuadro). A ellos se sumó el gobernador Sergio Uñac, quien tuvo un contacto telefónico con el programa Demasiada Información y que, al ser consultado sobre las declaraciones de Orrego, coincidió con su vicegobernador.

Las críticas del referente de la oposición reflejan el nivel de confrontación que tendrá ese sector con el oficialismo de cara a las próximas elecciones. El fuego cruzado se intensificó la semana pasada cuando Diputados aprobó un sistema electoral que contiene un mecanismo igual a Lemas.

Así, uno de los principales cuestionamientos de Orrego fue por el nivel educativo local. Sobre ese punto, sostuvo que "está en una situación crítica, de poca calidad. En San Juan estamos en el podio de las peores provincias del país". Además, dijo que ese tema "no sólo tiene que ver con lo salarial, sino también con la capacitación", a lo que sumó que "hay que escuchar qué demanda el sector privado y ver qué ofrecemos nosotros desde lo educativo". Por otro lado, dijo que en Turismo "tenemos miles de cosas para ahondar, no sólo en eventos deportivos".

A esas críticas, Gattoni salió con dureza a indicar que "las prioridades de la provincia están establecidas", pero que "Orrego no las quiere ver". Así, habló de "más de 5.000 casas en construcción, ocho hospitales, la refacción de más de 100 escuelas" y que San Juan "tiene uno de los mejores mínimos salarios docentes de todas las provincias". En esa línea, dijo que "no sé si Orrego puede decir lo mismo de Santa Lucía". Es que, según dijo Gattoni, en el departamento que conduce hace once años el orreguismo "hay maestras que tienen salarios bastante por debajo de lo convenido". Es más, dijo que "creo que son monotributistas", por lo que habló de precarización laboral. Santa Lucía tiene bajo su mando establecimientos de nivel inicial, como son los jardines de infantes, por lo que dichos sueldos son afrontados por las arcas municipales.

Aniversario con visitas especiales

En el marco de los festejos por los 97 años de Radio Sarmiento, la emisora concentró a los titulares de los tres poderes del Estado, por lo que, además del gobernador Sergio Uñac (quien tuvo un contacto vía telefónica) y del vice Roberto Gattoni, estuvo presente el presidente de la Corte de Justicia, Juan José Victoria.

El titular del máximo tribunal de Justicia de la provincia habló de la "judicialización de la política" atento a que, según ha expresado Juntos por el Cambio (JxC), se presentarán en Tribunales por la sanción de un nuevo Código Electoral y la eliminación de una ley que indicaba que no pueden existir cambios de un sistema electoral 18 meses antes del comicio. Sobre ese punto, Victoria fue claro al expresar que "salvo grosera violación constitucional, que es lo que marca la ley, la Justicia no tiene absolutamente nada que hacer en la política porque eso sería invadir otro poder. Los estados y la República funcionan con la división de poderes". En esa línea, indicó que, "si el caso denunciado es grave o no es grave (inconstitucional o no), es lo que valoran los jueces al momento en el que se les plantea algún caso concreto". Además, recordó que "la Justicia es la última garantía de los ciudadanos y del pueblo, inclusive, de los otros poderes del Estado".