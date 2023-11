El gobernador electo Marcelo Orrego, de Juntos por el Cambio (JxC), puso en valor "el peso" de las áreas que eligió para dar a conocer los funcionarios que estarán al frente. Roberto Gutiérrez conducirá el Ministerio de Hacienda, Silvia Fuentes el de Educación, Amilcar Dobladez el de Salud, Emilio Achem la Secretaría General de la Gobernación y Gustavo Fernández la cartera de Producción, Trabajo e Innovación. En esta última repartición hay un dato relevante, ya que absorberá la actual Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el marco de la reducción de estructuras que planteó el santaluceño de cara a una gestión "austera", al punto que adelantó que habrá otras movidas en ese sentido.

Orrego mostró sus primeras figuras en la previa de la entrega de certificados a las autoridades provinciales electas, que encabezó el Tribunal Electoral en el Centro de Convenciones, a la que asistieron los concejales, intendentes, diputados y el gobernador y vice. El recinto estuvo colmado y se dieron las clásicas imágenes de saludos entre los funcionarios y sus familiares y los gestos de apoyo a la dupla que ganó el Ejecutivo .

Como se preveía, el Gobernador electo echó mano a gente de su extrema confianza para sus principales reparticiones: Gutiérrez viene de la Secretaría de Hacienda de Santa Lucía, Fuentes es concejala del departamento y estuvo al frente del Área de Cultura, Achem es jefe de Gabinete del municipio y Dobladez viene trabajando en los equipos técnicos desde 2019 (ver perfiles). El que rompió el molde fue Fernández, presidente de Dignidad Ciudadana, quien fue electo como diputado por Capital. El dirigente, que viene de la Unión Industrial, estrechó lazos con el vice electo Fabián Martín y con Orrego, al punto de articular encuentros con sectores empresariales. Una vez que asuma, su reemplazante en la Legislatura será Mónica Beatriz González, militante de Producción y Trabajo, cercana al santaluceño y al senador Roberto Basualdo.

Orrego le manifestó a este medio que "va a haber otro organigrama" y que "se van a reducir algunos cargos". En rueda de prensa, señaló que "va a haber un achicamiento" en cuanto a la estructura, dado que "hay muchas direcciones y subdirecciones y tenemos que dar un ejemplo". La primera muestra fue la incorporación de Ciencia y Tecnología al Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, en el que será una de las secretarías, anticipó Fernández. Inclusive, destacó que "no hay pérdida de categoría, sino que lo que estamos buscando es conectar y ser un puente entre la academia y las universidades con el sector productivo, si no se enfoca en la transferencia de ese conocimiento, no nos sirve de mucho", resaltó.

Las carteras y sus funcionarios fueron el puntapié inicial de Orrego, a las que calificó como "de la talla de las más importantes", aunque quedan otras de relevancia que las revelará en los próximos días. Muchos de los futuros ministros participaron de las reuniones de transición, con Gutiérrez a la cabeza, con los actuales titulares de las reparticiones de la gestión uñaquista, por eso no hubo mucha sorpresa.

En ese marco, otro que estuvo en todos los encuentros fue el abogado Sebastián Dávila, asesor de la comuna de Santa Lucía. Con las hoy autoridades del Ministerio de Obras Públicas, el tándem que sobresalió fue el que lideró Fernando Perea, secretario de dicha área en el municipio santaluceño, en compañía de su par rivadaviense, Ariel Villavicencio. En Minería, además de los habituales emisarios, también estuvo Juan Pablo Perea, vocal transitorio del Instituto de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM). En Turismo, uno de los que participó y que llamó la atención fue Víctor Castro, dijeron las fuentes.

Por otro lado, en la Secretaría de Seguridad y en la de Deportes acudieron los enviados habituales (además de Gutiérrez y Dávila, Mariela Mingorance, secretaria de Hacienda de Rivadavia), por lo que no sobresalió, por ahora, ningún protagonista específico de dichas áreas. Inclusive, circula la posibilidad de que ambas reparticiones integren otros ministerios, como sucedió con Ciencia y Tecnología.

Jefe de Asesores

El gobernador electo Marcelo Orrego pondrá a otra figura en uno de los puestos. Se trata de Rodolfo Colombo, líder del partido municipal Actuar, quien se desempeñará, a partir del 10 de diciembre, como jefe de Asesores. Antes, estuvo al frente de Anses.

> PERFILES

Roberto Gutiérrez - Ministro de Hacienda

Es contador recibido de la Universidad Católica de Cuyo, tiene 53 años y asesoró en temas financieros al sector privado. También fue asesor legislativo y conduce Hacienda y Finanzas en Santa Lucía. Ha venido encabezando los encuentros de transición con todos los ministerios de la gestión uñaquista.

Silvia Fuentes - Ministra de Educación

Docente de 50 años y formadora de profesionales, fue directora de Educación y Cultura de Santa Lucía y, actualmente, es concejala en el departamento. Participó de la reunión con las autoridades uñaquistas, junto a Analía Vilches, directora de Educación de Santa Lucía, y la doctora en Educación Adriana Massaccesi.

Amilcar Dobladez - Ministro de Salud

Médico cirujano, de 49 años, graduado en Córdoba. Tiene una amplia experiencia tanto en la salud estatal como en la privada. Asesora a Orrego desde 2019 en todos sus proyectos sanitarios. En el ámbito público, trabajó en el Marcial Quiroga y el exsanatorio Almirante Brown. Intervino en las reuniones de transición.

Gustavo Fernández - Ministro de Producción

Contador de 49 años, se desempeñó como docente. Preside el partido Dignidad Ciudadana. Miembro clave de la Unión Industrial de San Juan, es el enlace fuerte con el sector empresario. El 14 de mayo, fue electo diputado departamental por Capital, banca que dejará en manos de Mónica Beatriz González.

Emilio Achem - Sec. General de la Gobernación

Politólogo de 53 años, integró el equipo municipal desde el inicio de la gestión orreguista en Santa Lucía y, actualmente, es Jefe de Gabinete de Juan José Orrego. De estrecha confianza del Gobernador, fue candidato a diputado por Rawson el 14 de mayo y en las elecciones legislativas, encabezó la lista de postulantes al Senado.