Luego de la polémica, el diputado nacional Marcelo Orrego remarcó ayer que va a votar a favor del proyecto de ley de jubilación anticipada para los trabajadores de viña, aunque no aseguró su presencia en el caso de que el interbloque Juntos por el Cambio (JxC) decida no dar quórum en una próxima sesión como rechazo a la imposición de la agenda parlamentaria por parte del oficialismo. "Lo veremos, no puedo hacer futurología", destacó el presidente de Producción y Trabajo y líder de la coalición opositora a nivel local.

Fue el único que habló con este medio, ya que el otro legislador que se sumó a la movida de no dar quórum en la sesión especial del martes en la Cámara baja de la Nación fue el macrista Eduardo Cáceres, quien sí se expresó a través de sus redes sociales.

En la disputa política con el Frente de Todos (FdT), los miembros de JxC decidieron no asistir a la sesión, por lo que el oficialismo no consiguió el número necesario para poder debatir los proyectos que había planteado en la agenda, sumado a que legisladores del propio espacio tampoco fueron para dar el quórum. El tema es que se encontraba la iniciativa que permite que los obreros de viñas puedan jubilarse a los 57 años con 25 años de aportes, lo que en San Juan beneficiaría a unos 3 mil trabajadores. Y el hecho de que Orrego y Cáceres se acoplaran a la movida de JxC y pegaran el faltazo no cayó para nada bien, teniendo en cuenta que hubo dos diputados mendocinos del radicalismo que sí asistieron para que se tratara ese punto en particular.

Los cuestionamientos contra ambos partieron, por un lado, del diputado nacional Francisco Guevara, del Frente de Todos (FdT), quien señaló que "queda claro que ellos no defienden los intereses de San Juan". Por otro, Daniel Romero, secretario General del Sindicato Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (SOEVA), que integra la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA), contó que hay "mucho malestar y enojo" contra Orrego y Cáceres, debido a que los trabajadores están "dolidos" porque "tenían mucha ilusión de que la ley saliera".

El líder de JxC a nivel local evitó la polémica con Guevara, pero indicó que "siempre voy a estar a favor de los intereses sanjuaninos, que son mi prioridad. Ahora, no voy a ceder a las malas costumbres del kirchnerismo", el cual "no nos dejan incorporar nuevos temas" y que, "por el número, se imponen como se les antoja". En ese marco, resaltó que el proyecto de jubilación anticipada para los obreros de viña "se va a aprobar la semana que viene, he pedido que se incorpore y voy a levantar las dos manos para aprobar la ley". Fuentes oficiales dijeron que no está asegurada una nueva sesión, aunque todo está por verse. No obstante, Orrego aprovechó para criticar que "desde hace más de un año he pedido el tratamiento de la ley de emergencia hídrica para San Juan, la cual traerá muchos beneficios. Lo he hecho a través de la solicitud de una sesión especial, de manera verbal y con la firma de más de 15 legisladores y 14 provincias. Y acá todos se hacen los desentendidos. Pueda ser que estén todos los diputados por San Juan y todos levanten la manito". Por eso, expresó que "a este Gobierno nacional no le importa San Juan", a la vez que manifestó que "la gran interna la tiene el oficialismo, que no consiguió el quórum". Ante la decisión de los legisladores radicales mendocinos que sí asistieron, el santaluceño señaló que "no lo noté, me centro en lo mío".

Por redes

Eduardo Cáceres se expresó por redes sociales, en donde indicó que el régimen de obreros de viñas se tratará la semana que viene, el cual apoyará. Además, publicó que desde su espacio están tratando de ponerle "un freno al atropello y a las malas prácticas del gobierno de turno".

Postura

La ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, quien además es candidata a diputada nacional en segundo lugar de la lista del Frente de Todos, dijo que "siempre debemos dar quórum por los intereses de San Juan. Cuando están en juego, debemos asistir a nuestras obligaciones".

Jubilación y Emergencia Hídrica

El proyecto de jubilación anticipada para trabajadores de viña establece un régimen previsional especial, dado que podrán jubilarse a los 57 años, sin distinción de sexo, siempre que acrediten 25 años de servicio con aportes. Así, la iniciativa equipara a estos empleados con los peones rurales, que también tienen un sistema diferenciado debido al tipo de trabajo que realizan.

Respecto del cómputo de los años de servicios, el proyecto aprobado establece que, cuando el viñatero haya alternado con tareas de otro tipo, "se efectuará un prorrateo en función de los límites de edad y de servicios requeridos para cada clase de tareas o actividades.

La iniciativa también abarca viñas que posean olivares y frutales, siempre y cuando la actividad vitícola sea la principal.

Por otro lado, el diputado nacional Marcelo Orrego apunta a que se trate y se apruebe la ley de Emergencia Hídrica para San Juan. El referente de Juntos por el Cambio a nivel local explicó que la norma traerá beneficios para la provincia en el marco de la sequía. Así, indicó que la legislación permite "tomar partidas del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios para obras de infraestructura, como pozos de agua, y eximir algún tipo de impuesto nacional en la tarifa eléctrica".