El gobernador electo de Juntos por el Cambio (JxC), Marcelo Orrego, se juega fichas importantes en estas PASO. El santaluceño viene de ganar con un amplio margen en la provincia, por lo que apostará a que ese caudal electoral se traslade a figuras que son poco conocidas en electorado, como Emilio Achem y Nancy Picón al frente de las listas. Además, es el referente del precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta, por lo que su lista peleará en la interna con la de Patricia Bullrich, que lleva a Juan Domingo Bravo y María Eugenia Raverta en la boleta. Así, Orrego no sólo apunta a que el apoyo que recibió de los sanjuaninos recaiga sobre su gente, sino que, también, el jefe de Gobierno porteño sea el más votado.

Para Orrego, la necesidad de que ganen sus alfiles no es menor. Durante la campaña, ha venido manifestando que precisa que sus candidatos resulten ganadores en la interna, ya que, como gobernador, es fundamental contar con gente de confianza en el Senado y en Diputados. Achem y Picón vienen sosteniendo ese discurso para cautivar al electorado y para que la ola victoriosa de la elección provincial también los cubra a ellos. Es más, en Radio Sarmiento, el precandidato reconoció que él y la rivadaviense no son figuras conocidas, por lo que esperan que el arrastre de Orrego los ayude. Incluso, para intentar que eso se cumpla, una de las movidas fue que la figura del líder de Cambia San Juan aparezca en la boleta, por más que no sea candidato.

Reunión. Juan Domingo Bravo (a la izquierda) y María Eugenia Raverta (a la derecha) mantuvieron reuniones con la dupla de Patricia Bullrich y Luis Petri.

El santaluceño tiene un punto a su favor para intentar transferir su caudal. En la provincia se viene dando que, aquel que resultó ganador en la gobernación, tuvo una victoria en los comicios legislativos. En 2019, Uñac fue reelecto con el 55,88 por ciento de los votos, superando por casi 22 puntos a la oposición que lideró Orrego. En la contienda nacional siguiente, el oficialismo estiró el margen a poco más de 26 puntos sobre la oposición, mientras que, en las generales, hubo una victoria, pero por un margen más chico.

Para esta contienda, Orrego viene trabajando con Rodríguez Larreta, aunque ha evitado que la interna nacional se replique en San Juan con la presidenta del Pro en uso de licencia, Patricia Bullrich. Se trata de una PASO en la que ambos referentes nacionales han plasmado fuertes diferencias entre ellos. Tanto Bravo, Raverta y el resto de los postulantes (de poco conocimiento en el electorado) han resaltado la figura de Bullrich, a la espera de que traccione la lista local, dado que aseguran que el electorado pondrá el ojo en la definición presidencial.