El santaluceño dijo que ‘desde mañana (por hoy) se trabaja con las mismas ganas, con el mismo esfuerzo’’ y prometió seguir con la misma estrategia de campaña.



Anoche, cuando ya la tendencia indicaba que se alzaba con alrededor de un 32% del electorado, el candidato a gobernador por el frente Con Vos, Marcelo Orrego, dijo estar ‘muy‘ contento con los resultados obtenidos en ‘’tan poco tiempo’’ aludiendo a una campaña meteórica que lo instaló como opositor al oficialismo uñaquista y sucesor de Roberto Basualdo. ‘’En prácticamente menos de 3 meses hemos obtenido estos resultados, empezamos con menos de 20 puntos y estamos sacando más de 30. Para mí eso es muy bueno’’, dijo en su búnker ubicado en Capital, rodeado de escasa cantidad de gente. El dirigente político fue el artífice de cambiar el nombre al frente y a intentar separarse del macrismo sanjuanino, que lo criticó por lo bajo durante buena parte de la campaña. Incluso, ni Eduardo Cáceres ni Roberto Basualdo fueron parte de la estrategia del jefe comunal.

No obstante, desestimó que el resultado de las primarias lo consolide ya como un nuevo líder. ‘’No, no. Eso lo define la gente, no lo defino yo. La gente es quien pone a cada uno en su lugar’’, expresó, y agregó que el acto eleccionario vivido ayer fue una elección primaria, a la que definió como ‘mera instancia para poder empezar a pensar en el futuro’’.

El búnker de Orrego se mostró curiosamente casi vacío. No hubo acto ni se usó el escenario dispuesto para los discursos.



Camino a la general, el próximo 2 de junio, Orrego anticipó que no cambiará su estrategia de campaña que se centró en llegar a la gente, tener un ‘mano a mano’’ y ‘mirar a los ojos’’ y prometió arrancar hoy mismo con las mismas fuerzas y ganas para la futura contienda.

El dirigente, que llegó a la intendencia por segunda vez de la mano del macrismo, al cierre de esta edición obtenía más de 30 puntos, quedando muy lejos de su competidor Sergio Uñac, pero muy por encima también de Martín Turcumán, el tercer actor del podio electoral.

En ese sentido recordó que su partido no cuenta con recursos para poder ‘hacer más cosas’’, intentando despegarse de los esfuerzos realizados en esta ocasión por el oficialismo. En ese sentido señaló que ‘por supuesto que el gobernador Uñac ha sacado más votos que nosotros’’, y que por eso antes de brindar unas palabras a la prensa lo llamó para felicitarlo ‘como corresponde a los hombres de bien’’.



Departamentos

2 son los departamentos donde claramente se consolidaron como ganadores los referentes del frente Con Vos, Santa Lucía y Rivadavia.

En soledad

Anoche, al menos hasta las 22.30, no habían llegado los referentes departamentales Fabian Martín, Juan José Orrego y Rodolfo Colombo al búnker del Frente.