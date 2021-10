La decisión de los legisladores sanjuaninos Marcelo Orrego y Eduardo Cáceres de no sentarse ayer para dar quórum, estrategia que tomó el bloque Juntos por el Cambio, generó un sinfín de críticas y los dos representantes locales en especial. Es que con su faltazo, no se pudo tratar el proyecto de un régimen de jubilación anticipada para los obreros de viña, un sector muy castigado y que en la provincia representa alrededor de 3.000 personas.

Sus pares sanjuaninos del Frente de Todos apuntaron con duros términos a la actitud de los diputados locales indicando que no responden a los intereses de la provincia.

Así las cosas, Marcelo Orrego decidió exponer las razones por las que no se presentó ayer en el recinto y dijo a DIARIO DE CUYO que "no voy a ceder a las malas costumbres del oficialismo". El santaluceño agregó que cuando se trate el proyecto de los obreros de viña "me comprometo a votar a favor de todos los derechos de los trabajadores viñateros de San Juan en la próxima sesión".

Por su parte Cáceres, a tono con Orrego, escribió en sus redes sociales que "las leyes que no se trataron la última sesión se tratarán la próxima semana o sesión, como la del régimen de trabajadores de viñas, entre otras. Proyecto que apoyé desde que soy diputado, no sólo en campaña".