En un sábado con definiciones a contrarreloj por el cierre de listas para las PASO de agosto, comenzó a develarse el misterio en el principal espacio opositor de la provincia, Juntos por el Cambio.

En Radio Sarmiento, Marcelo Orrego despejó las dudas que giraron en torno a las dobles candidaturas y confirmó que ni él ni su compañero de fórmula para intentar llegar a la gobernación, Fabián Martín, serán candidatos en las elecciones legislativas.

"Estoy enfocado en San Juan y quienes ocupen esos lugares van a ser otras mujeres u hombres de nuestro espacio. No me inspira estar en otro lugar que no sea como gobernador, porque estamos convencidos junto a Fabián Martín", dijo el actual diputado nacional.

En ese sentido, el líder opositor aseguró que "a pesar de no que no existen impedimentos legales, decidí abocarme a mi objetivo de ganar el próximo 2 de julio, porque tengo la confianza de que los sanjuaninos nos van a votar para gobernar los próximos cuatro años".

Además de descartar su candidatura y también la de Martín, Orrego anunció que Nancy Picón será quien encabece la lista de aspirantes a diputados nacionales. "Le sobran atributos para representarnos a todos los sanjuaninos en el congreso", destacó el santaluceño sobre la actual legisladora provincial.

Por último y sin dar nombres, confirmó que un hombre de Producción y Trabajo estará al frente de la nómina de senadores, con la misión de que el partido mantenga la banca que tuvo durante varios años Roberto Basualdo.