La relación entre el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) ha ido escalando en cortocircuitos y ayer sumó un nuevo capítulo. El interbloque opositor presentó ayer un pedido de informes en la Cámara de Diputados para que el Gobierno provincial dé a conocer los montos de las contrataciones de eventos deportivos nacionales e internacionales. El planteo se hizo luego de que un concejal bloquista y sus pares peronistas solicitaran información al Ejecutivo municipal de Rivadavia (uno de los bastiones de Producción y Trabajo) sobre el costo de un agasajo a docentes de las escuelas del departamento. El presidente de la Legislatura, Roberto Gattoni, resaltó que la movida de JxC obedece a la jugada de los ediles rivadavienses, mientras que el titular del bloque Actuar, Gustavo Usín, destacó que es "válido" ese pensamiento, pero que, en realidad, el motivo es que la gestión uñaquista revele los números de tales inversiones porque "es lo que se pregunta la gente".

El proyecto del FdT en Rivadavia no cayó para nada bien en el Gobierno municipal que conduce Fabián Martín, de Producción y Trabajo, el partido principal de JxC. Fue como un golpe a una de las joyas de la oposición, al cuestionar el uso de recursos públicos para una fiesta con docentes en la que, además de las autoridades comunales, estuvo el líder de la coalición, Marcelo Orrego, lo que le dio una connotación política mayor. El contraataque no se hizo esperar, se materializó ayer y apuntó a la política de eventos culturales y deportivos de la gestión uñaquista, un eje que JxC viene cuestionando al hablar de que el Ejecutivo provincial tiene otras prioridades.

De esa manera, el interbloque opositor apuntó a "cuáles son los montos de contratación y los modos de las mismas" de una serie de eventos, como el Concierto de las Américas, Segundo Campeonato Sanjuanino de Motociclismo de velocidad, Top Race y Campeonato Argentino de Súper Bike, Quinta Fecha del Campeonato Zonal Cuyano, Turismo de Carretera (TC) Desafío de las Estrellas, TC 2000 y Campeonato Argentino de Súper Bike, Segunda Fecha del Rugby Championship Cup entre los Pumas (Argentina) y los Wallabies (Australia).

En el programa "Demasiada información", de Radio Sarmiento, resaltó que muchas de esas actividades generaron un "gran impacto en la sociedad, el turismo y la economía". Además, remarcó que "hay eventos que pasaron hace más de dos meses. Si preocupa, que lo hagan (al pedido de informes) en el momento. Si lo hacen ahora, es político".

Al ser consultado, Usín indicó que el pedido de informes no se hizo antes porque ahora se reunió el acuerdo de todo el interbloque opositor y que el objetivo no es otra cosa que se dé a conocer los números de las contrataciones. "No hay que tener miedo", destacó el legislador de Actuar, dado que señaló que "es muy probable" que lo que generaron dichos eventos sea mayor a lo invertido por la provincia.

Tras el proyecto presentado, el interbloque JxC debe pedir hoy que sea incorporado en el orden del día para que sea girado a comisión. Por otro lado, el Concejo Deliberante de Rivadavia tendrá hoy sesión, en la que se tratará el pedido de informes sobre el agasajo que lideró el intendente a cerca de dos mil docentes. El edil Walter Vázquez cuestionó el uso de recursos del municipio para una fiesta. El que habló fue su par del Pro, Juan José Dubos, quien dijo que fue un reconocimiento a los maestros y el dinero salió del presupuesto.

Fiesta en Rivadavia

El Ejecutivo municipal, con el intendente Fabián Martín a la cabeza, llevó adelante un agasajo a docentes de las escuelas del departamento. El FdT presentó un pedido de informes para conocer cuánto costó la fiesta, informó el concejal bloquista Walter Vázquez.

Eventos provinciales

El interbloque JxC presentó ayer un pedido de informes sobre una serie de eventos deportivos nacionales e internacionales encarados por la gestión uñaquista. Como en Rivadavia, los opositores solicitaron que se informe el monto de las contrataciones.

Agenda legislativa

Tras el despacho favorable de las comisiones de Justicia y Seguridad y de Legislación y Asuntos Constitucionales, la Cámara de Diputados tratará el proyecto de ley remitido por la Corte de Justicia que propone la creación del Código Procesal de Familia. Por otro lado, ya ingresó la iniciativa del Ejecutivo que contempla el traspaso del personal que haya firmado un contrato de colaboración de servicio hasta el 31 de diciembre de 2018 a la planta permanente de la administración pública provincial. El proyecto será girado a comisión y la expectativa en el Ministerio de Hacienda, que estuvo trabajando en el tema, es que sea aprobado en los primeros días de octubre.

Según los cálculos, son 1.959 contratados los que están en condiciones de empezar con los trámites para quedar como efectivos. De ese total, el Ministerio de Educación contiene a 995 trabajadores, el 50,8 por ciento. Le siguen, lejos, Salud Pública, Seguridad, Desarrollo Humano, Obras y Secretaría General de la Gobernación con 100 a 160 empleados. Así, seis de las 14 reparticiones del Ejecutivo concentran el 86 por ciento del personal. Con números más chicos aparecen Gobierno, Turismo, Ambiente, Minería, Deportes, Producción y Hacienda. Tras los pasos administrativos y la capacitación, los traspasos se darán el año que viene.