Fueron dos hechos distintos, en diferentes momentos, pero sus impactos políticos están ligados. En la noche del jueves, Sergio Uñac se reunió con la casi totalidad de los intendentes del Frente de Todos (FdT) y, según trascendió de fuentes calificadas, se habló de que se está trabajando en un nuevo sistema electoral, similar al de Lemas, en el que son necesarios los consensos en la Cámara de Diputados para su implementación. El tema surgió debido a que el Gobierno cuenta con el fallo que significó un revés para tres diputados giojistas que buscaron la declaración de inconstitucionalidad del Código Electoral que eliminó las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Y, ayer, la gestión uñaquista consiguió otra sentencia a su favor en el planteo efectuado por Juntos por el Cambio (JxC), luego de que la Sala IV de la Cámara Civil estableciera, en líneas generales, que el procedimiento de sanción del cuerpo normativo que impulsó el oficialismo fue legal y constitucional. Pese a que, en la práctica, quedan otras instancias judiciales y hay una tercera causa pendiente, las PASO van camino a ser borradas definitivamente, lo que abre el juego a acordar un nuevo mecanismo de votación, en el que pica en punta algo parecido a Lemas.

De hecho, el diputado Juan Carlos Gioja, uno de los impulsores del primer planteo de inconstitucionalidad por la quita de las primarias, había dejado un guiño cuando señaló en un medio radial que "Lemas es lo que más se parece a las PASO". En ese marco, la Sala IV de la Cámara Civil, por mayoría, le hizo lugar a la apelación de Fiscalía de Estado, a cargo de Jorge Alvo, y revocó el fallo de la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, que había declarado la inconstitucionalidad del Código que sacó, justamente, las primarias por defectos en su tratamiento legislativo. Sin embargo, dos camaristas de la instancia superior resaltaron que la magistrada incurrió en errores en su valoración y que la sanción de la norma fue la correcta (Ver página 3).

Sin las PASO, el Código Electoral que impulsó el uñaquismo reinstaló el sistema de internas partidarias para la elección de los candidatos a través de los afiliados de partidos o frentes electorales. No obstante, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni, había convocado a los bloques parlamentarios a discutir y consensuar un nuevo mecanismo de votación. El que viene sonando es una herramienta similar a Lemas, la que, según las fuentes, se dialogó en el encuentro entre Uñac y los jefes departamentales del FdT en una finca en San Martín. La mira está puesta en ese mecanismo electoral, en el cual, según trascendió, se viene trabajando, dado que son necesarios acuerdos en la Legislatura. Sucede que, para imponer un nuevo mecanismo, se tiene que retocar la ley 613 N, la cual prohíbe modificar el sistema electoral 18 meses antes de la próxima elección. El cambio se daría en el plazo, el cual puede ser achicado o, directamente, derogado. Para ello, se debe convocar a una sesión especial y se requiere de una mayoría calificada de dos tercios, es decir, 24 de los 36 diputados. Al oficialismo le faltaría un solo voto. En la eliminación de las PASO, los tres diputados giojistas, los dos del bloque del Este y los de JxC se habían opuesto, por lo que ahí está la búsqueda del consenso. No obstante, en la principal alianza opositora no parece que habrá acuerdo, ya que adelantaron que judicializarán un sistema de Lemas y que irán a la Corte tras el fallo de la Sala IV.

Antecedente

El 15 de julio, los intendentes del Frente de Todos concretaron su primer encuentro en una especie de foro (foto), en el que invitaron al gobernador Sergio Uñac. Según trascendió, los jefes departamentales respaldaron su eventual candidatura el año que viene para pelear por un tercer mandato. La reunión fue en Ullum y acudieron 13 de los 16 oficialistas.

La nueva cumbre se llevó a cabo en una finca de San Martín, a la que asistieron 15 intendentes. El único que no pudo ir fue Fabián Gramajo, de Chimbas, quien se contagió de covid-19, aseguraron fuentes ligadas al encuentro. Además de gestión y política, saltó a la mesa el sistema de votación.