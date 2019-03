Negociación. La reunión se extendió por más de tres horas. Si bien hubo rechazo a la segunda propuesta salarial, en los gremios hay expectativas de una mejora. El Gobierno se comprometió a revisar los números.

En la segunda reunión paritaria docente, los alfiles de la gestión uñaquista ofrecieron un aumento salarial del 25 por ciento en tres tramos: el 13 a partir de marzo, más el 7 desde agosto y el resto, desde noviembre. Sin embargo, la propuesta resultó insuficiente para los gremios UDAP, UDA y AMET, por lo que manifestaron su rechazo y pidieron que el incremento global sea mayor y que se dé fuertemente en el primer tramo. El ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, resaltó a la salida del encuentro que se volverán a juntar el próximo miércoles y que “vamos a tratar de estar por encima del 25 por ciento”. Además, reiteró que se instrumentará la cláusula gatillo (el mecanismo que actualiza automáticamente las subas salariales de acuerdo al ritmo inflacionario) y que están viendo su aplicación en base los parámetros del año pasado, es decir, sin tope.



La oferta representó un aumento de dos puntos con respecto a la que el Gobierno había esgrimido la semana pasada, pero los referentes sindicales, a pesar del rechazo, se mostraron comprensivos y a la espera de una mejora. Gattoni explicó que les pidió a los gremialistas que “vean el contexto nacional, en el que la recaudación cayó en febrero casi un siete por ciento. Nosotros pagamos los sueldos con la recaudación”. A su vez, deslizó una crítica hacia la gestión macrista al señalar que la inflación del 4 por ciento de febrero, más la caída de la recaudación, “nos volvió a descolocar. Se hace muy difícil trabajar en una propuesta de acá a diciembre que guarde algún grado de certidumbre porque la incertidumbre es muy fuerte en nuestro país, sobre todo con la inflación”.



La paritaria docente es clave, ya que el aumento sirve de referencia para el resto de los trabajadores públicos”. Por eso, Gattoni resaltó que “todo tiene que ver con las posibilidades de la provincia de hacer una oferta que sea pagable, porque luego tenemos que hacer la propuesta al resto de los empleados estatales”.



Por la crisis económica, la Nación decidió adelantar a marzo el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), por lo que este quedó en 12.500 pesos. ¿En qué incide en los docentes? Es que la cartera educativa nacional estableció en 2016 que el llamado cargo testigo, el sueldo del maestro que recién se inicia, se conformará con el SMVM más un 20 por ciento. Es decir, hoy está en 15.000 pesos. Si bien no tenían los números precisos, tanto Roberto Rosa, de UDA, como Daniel Quiroga, de AMET, y hasta el propio Gattoni señalaron que el cargo testigo en la provincia está cerca de esa última cifra, por lo que el ministro de Hacienda resaltó que está “garantizado”. El funcionario uñaquista explicó que con las subas de la cláusula gatillo del año pasado (que orilló el 48 por ciento) el esfuerzo no es tan grande para cubrir la diferencia para el maestro que recién se inicia. No obstante, los sindicatos pujan por un aumento que beneficie a todo el escalafón docente, teniendo en cuenta la escalada inflacionaria. En ese marco, Graciela López, de UDAP, remarcó, al igual que el resto de sus colegas, que apuntan a que el mayor peso del aumento esté en el primer tramo.



El titular de Hacienda admitió que los otros ítems que componen el recibo de los maestros “siempre se ajustan”. Por otro lado, el Fonid (que envía la Nación) sigue en 1.250 pesos.

>> Elecciones en UDAP: denuncia y control

La Junta Electoral de UDAP convocó para hoy, mañana y el lunes a 36 afiliados que dieron su aval a la Lista Naranja - Unidad Docente, que lleva como candidata a Silvana Correa. ¿El motivo? Para que ratifiquen o no sus firmas, ya que según la denuncia que realizó la lista oficialista, que lleva como postulante a Luis Lucero, serían dudosas, según la presentación.