En el armado de su estructura política en San Juan, el massismo incorporó a otros dos concejales que habían logrado sus bancas de la mano del basualdismo. Uno de ellos es Manuel Ferreyra, de Rivadavia, mientras que el restante es Alejandro Varela, de Caucete. Ambos se suman al chimbero Carlos Firmapaz, que había sido el primero en pegar el salto. El motivo del traspaso en los tres casos es el mismo: la identificación con el líder del Frente Renovador y el rechazo a la decisión de la alianza que lidera el senador Roberto Basualdo de alinearse con el macrismo.



Las patas fuertes del massismo local son el ibarrismo, el moyanismo, con la diputada nacional Florencia Peñaloza a la cabeza, y un sector del bloquismo disidente. En 2015 fueron a las urnas con el basualdismo en Compromiso con San Juan con Sergio Massa como estandarte presidencial, pero la alianza se quebró hace poco: Basualdo confirmó que irá con el macrismo a las legislativas de 2017 y sus antiguos socios resolvieron romper el vínculo y mantenerse bajo el paraguas del tigrense.

El espacio massista local se denomina Somos San Juan y tuvo su lanzamiento oficial el pasado 22, el cual contó con figuras nacionales como Facundo Moyano y Aldo Pignanelli. Todos resaltan que es un espacio en construcción y el hecho de ir incorporando dirigentes suma fuerzas para posicionarse como alternativa política de cara a las legislativas. En ese marco, basualdistas y massistas pujan por sumar adeptos. Los últimos incorporaron dos fichajes la semana pasada y corresponden a hombres que estuvieron con el senador. Uno de ellos es Ferreyra, que tiene sus raíces políticas en la Cruzada Renovadora y trabajó con el actual intendente Fabián Martín en Rivadavia. El otro es el caucetero Varela, justicialista de origen y hasta ahora alineado con el intendente Julián Gil y el jefe de Producción y Trabajo.



Ferreyra justificó su decisión en que no está de acuerdo con la dirección que tomó Basualdo de acercarse al macrismo. De hecho, armó un bloque propio en el Concejo que lleva el nombre de Somos San Juan. Mientras que Varela explicó que apoya a Massa “porque es peronista” y que no se siente identificado “para nada” con el proyecto del Presidente. En su caso, destacó que seguirá en el mismo bloque oficialista en el departamento.



El primer traspaso lo había concretado el chimbero Firmapaz, de raíz bloquista. Y en el massismo aseguran que hay otros concejales que están a punto de seguir el mismo camino, siempre en rechazo a Macri y con ganas de mantener la línea massista que adoptaron en los comicios generales del año pasado.



El frente del senador con el PRO y el de los massistas perfilan para ser los más importantes en el sector opositor de cara a las próximas elecciones. Los primeros tienen de socios a Actuar, la UCR, Dignidad Ciudadana y una parte del bloquismo disidente.

Los liderados por Mauricio Ibarra y la moyanista Peñaloza, en tanto, sumaron al GEN, el MID, otra pata del partido de la estrella rebelde y están en conversaciones con exmacristas encabezados por Martín Turcumán.



La puja también se ha trasladado a la Cámara de Diputados. Por el antiguo frente llegaron al recinto 11 legisladores, pero el caucetero Jorge Frías pateó el tablero, y es otro de los que no quiere saber nada con Macri y se alistó con Ibarra y compañía.



MANUEL FERREYRA - Concejal de Chimbas  “En las elecciones, recorrimos la calle y llevamos la boleta de Sergio Massa como presidente y después de un año, siempre seguí en esa línea. El frente se acercó a Cambiemos y no estoy de acuerdo con Eduardo Cáceres en la provincia y con el macrismo a nivel nacional.

ALEJANDRO VARELA - Concejal de Caucete

“Me parece una falta de respeto irse con alguien que no tiene nada que ver con el peronismo. Nosotros apoyamos a Sergio Massa para su candidatura presidencial en las pasadas elecciones. No me siento identificado para nada con el proyecto del presidente Macri”.