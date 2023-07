En mayo del año que viene no sólo se definirá la conducción del Partido Justicialista (PJ), sino, también, las de las Juntas Departamentales, las estructuras territoriales de la fuerza política. Según un relevamiento de este medio, de las 22 Juntas, en nueve perfilan cambios, en siete se espera continuidad y en las seis restantes hay dudas. Si bien ese es el escenario actual, fuentes partidarias indicaron que será clave la elección de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, en la que se definirá la interna en Unión por la Patria (UxP) entre uñaquismo y giojismo. Entre los distritos que se prevén cambios, en la mayoría se cumplirá la regla de "quienes son intendentes, serán los presidentes de Junta".

Las Juntas Departamentales son el tercer órgano de importancia del partido, detrás del Consejo y el Congreso. Según la carta partidaria, "a través de las Unidades Básicas y Centros de Acción, reúne a los afiliados", por lo que tienen peso al manejar el territorio. Las Juntas son 22: Capital Centro, Concepción, Desamparados, Trinidad, Albardón, Angaco, Calingasta, Caucete, Chimbas, Jáchal, Iglesia, 9 de Julio, Pocito, San Martín, Santa Lucía, Sarmiento, Rivadavia, Rawson, Ullum, Valle Fértil, 25 de Mayo y Zonda.

Las últimas elecciones partidarias se dieron en marzo de 2020, cuando Sergio Uñac venció por una amplia diferencia, 70 a 30 por ciento, a Juan Carlos Gioja. Así, la asunción de autoridades está prevista para mayo del año que viene. La instancia será importante porque definirá cómo se reestructurará el partido y cómo se preparará para afrontar las elecciones intermedias de 2025, al punto de que no son pocos los dirigentes que hablan de llegar a una lista de unidad.

Entre las que perfilas cambio figuran: Trinidad, Concepción, Rivadavia, Pocito, Jáchal, Sarmiento, 9 de Julio, Angaco y Calingasta. En la primera, Iris Romera indicó que está a favor de una renovación, pero no dio detalles sobre quién puede representar ese cambio. En el segundo distrito, es casi un hecho que Dominga Albarracín de un paso al costado, al punto que en la Junta están trabajando "una renovación", indicaron fuentes partidarias. En Rivadavia, Ruperto Godoy, dijo que "siempre hemos promovido la renovación" y que "hay que trabajar para reconstruir el peronismo", además de que hay dirigentes que hablan de su salida. En Pocito, el recambio es seguro, ya que, el intendente Armando Sánchez dejará la comuna en manos de Fabián Aballay, quien se encamina para reemplazarlo también en el partido. En ese distrito se cumplirá el lema de que el intendente presidirá la Junta. El mismo escenario asoma en Jáchal, entre Miguel Vega y Matías Espejo, ya que el primero dijo que está dispuesto a que la renovación se produzca a favor del médico. En Angaco, José Castro ganó la Intendencia y, si bien dijo que "no es momento de hablar de cambios", suena que puede reemplazar a Mabel Calderón. En Calingasta, Jorge Castañeda también indicó estar "dispuesto" al cambio en manos del intendente electo Sebastián Carbajal. En Sarmiento, el intendente Mario Cacho Martín. dejará la jefatura comunal y los candidatos que jugaron el 14 de mayo, entre ellos, el exintendente y ministro de Gobierno, Alberto Hensel, perdieron ante JxC.

Las continuidades perfilan en Capital Centro con Roberto Correa Esbry; en Santa Lucía, con Lucio González; en Caucete, con Romina Rosas; en Ullum, con David Domínguez; en Albardón, con Juan Carlos Abarca y en Iglesia, con Mario Salinas. En San Martín, Paula Caballero se mostró con ganas de seguir y opinó que Cristian Andino podría ocupar un cargo en el PJ provincial. Por otro lado, hay dudas en Desamparados, con Beatriz Muñoz; en Rawson, porque Carlos Munisaga (intendente electo) podría desbancar a Marcos Andino; y en Chimbas habrá que ver si la jefa comunal, Daniela Rodríguez, será titular de la Junta que hoy encabeza Fabián Gramajo. Es que hay quienes ven que el chimbero podría aspirar a algún cargo de peso en el PJ.

En Zonda no hay referentes que suenen además de Oscar Villalobo. En 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga corre con chances de seguir en la Junta, mientras que el intendente electo Rodolfo Jalife dijo que no tiene problemas si el primero continúa. En Valle Fértil, el intendente Omar Ortiz y el electo Mario Riveros no contestaron los llamados.