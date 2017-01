Beneficio. Los pacientes sin cobertura social podrán conseguir remedios gratuitos de las farmacias. El plan es fruto del convenio que firmó ayer el ministro de Salud, Cástor Sánchez Hidalgo, con su par nacional, Jorge Lemus.

Todas aquellas personas que no cuenten con una prepaga, obra social o que no estén afiliados al PAMI podrán conseguir medicamentos de manera gratuita. La novedad la dio a conocer el ministro de Salud, Cástor Sánchez Hidalgo, quien ayer firmó un convenio con la Nación para la implementación del plan en la provincia. De acuerdo a los cálculos oficiales, beneficiará a más de 300 mil pacientes y el funcionario local señaló que el objetivo que han fijado con la administración macrista es ponerlo en marcha en el transcurso de este año, aunque aclaró que si no dan los tiempos, será el que viene.



En la cartera sanitaria local explicaron que los beneficiarios serán todos aquellos que no tengan ninguna cobertura social, como familias vulnerables y de escasos recursos o trabajadores que estén con pasantías o en negro. El ministro aclaró que el programa contempla a los remedios que se encuentren dentro del Plan Médico Obligatorio (PMO), como los que están destinados a enfermedades cardiovasculares, hepáticas o diabetes. Sánchez Hidalgo remarcó la importancia del programa, ya que dijo que “los hospitales públicos no tienen todos los medicamentos o no están dentro del stock. Entonces, lo que buscamos es darle la garantía de cobertura al 100 por ciento en medicamentos que antes debían comprarlos y no lo podían hacer porque no contaban con los recursos”.



Para poner a rodar el plan, la provincia les entregará un carnet a todas las personas que no tengan cobertura social y elevarán la información a la Nación, que es la que pondrá los recursos a través de la articulación de distintos planes. Con la credencial, los beneficiarios asistirán a la farmacia y podrán conseguir los medicamentos establecidos en el convenio. La cartera sanitaria se encargará de la implementación del sistema informático.