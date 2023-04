La ministra de Hacienda, Marisa López, confirmó que ayer se hizo efectivo el pago de los días descontados en el recibo de sueldo de los docentes. La liquidación se hizo a través una planilla complementaria, al igual que la suma no remunerativa de hasta 42.500 pesos necesaria para que ningún docente cobre menos de 180 mil pesos de bolsillo. Al confirmar el pago, la titular de la cartera contable dijo que, "con esto, se ha completado el sueldo de marzo". A su vez, recordó que, de acuerdo con lo pactado con los maestros y los empleados estatales, "el sueldo de abril se liquidará con un 10 por ciento más a todos los básicos", mientras que la suma no remunerativa y no bonificable "irá siendo absorbida ya que se trata de un adelanto de los futuros aumentos que se vayan aplicando", como el correspondiente a este mes, el 10 por ciento en julio y el 10 en septiembre.

Sobre el no descuento de los días, López dijo que "no se aplicó atento a las inconsistencias detectadas en las planillas". Esto es, que los datos aportados por los directivos de las escuelas no coincidían con los que realmente prestaron servicio.