No sólo maneja un Ministerio sensible como el de Desarrollo Humano, encargado de la asistencia social, sino que también es uno de los funcionarios uñaquistas que se mueve en la arena política. Con la mira puesta en 2023, Fabián Aballay destacó que "el sistema electoral que le presentemos a los sanjuaninos debe ser la fusión de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) con la general". ¿Cómo se daría esa situación? El propio Aballay lo explicó al señalar que "se puede abrir un esquema similar al de lemas en la categoría para intendente". El mecanismo consiste en que los votos de los candidatos a la jefatura de un departamento de un mismo frente se suman y van a parar a la bolsa del que ganó esa especie de interna, lo que es clave para vencer a un rival de una alianza opositora. Inclusive, habló de un beneficio bipartito. "Eso le permite tanto al oficialismo como a la oposición resolver internas", resaltó.

Aballay lanzó las definiciones en el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, y se convirtió en uno de los pocos, sino el único, en blanquear su opinión a favor de una ley similar a la de lemas, la que rigió en 1995 y parcialmente en 1999. En ese marco, aclaró que es su punto de vista, que es un tema que "hay que debatir en la Legislatura porque no todos pensamos igual", pero que es una idea que "busca simplificarle las cosas al electorado", además de remarcar que "se la va a escuchar a la oposición".

No fue lo único que dejó el ministro de Desarrollo Humano. Pese a las embestidas giojistas en, por ejemplo, la Cámara de Diputados, Aballay buscó bajar decibeles al señalar que, "desde la conducción del PJ, bregamos por la unidad" porque "no podemos llegar divididos a una elección". Además, señaló que Uñac "puede ser candidato presidencial" y que, "en el armado nacional 2023, lo veo en la mesa chica de conducción, tomando decisiones".

Sobre un nuevo régimen de votación, Aballay indicó que "lo que pretendemos desarrollar, en un solo acto electoral, es la fusión de lo que eran las primarias con la general". Así, manifestó que "esta fusión debe garantizar un alto grado de participación, de representatividad de distintos partidos, donde todos aquellos candidatos que tengan aspiraciones puedan ser parte de la elección. Tanto al oficialismo como a la oposición les va a permitir contener a distintos sectores", hizo hincapié como para dejar en claro que también beneficiará al espacio opositor. Si bien algunos dirigentes de Juntos por el Cambio por lo bajo admiten que un esquema de lemas los puede beneficiar en algunos departamentos, como Capital, la postura de la principal coalición rival del Frente de Todos es de rechazo.

En diciembre, la gestión uñaquista sancionó un nuevo Código Electoral, el cual eliminó las PASO y reinstaló las internas partidarias para la elección de candidatos que jugarán en la general. La norma fue cuestionada judicialmente por los tres diputados giojistas y por los representantes de las agrupaciones de JxC, a lo que la jueza Adriana Tettamanti declaró la inconstitucionalidad por defectos en el tratamiento legislativo. No obstante, Fiscalía de Estado apeló y el fallo no está firme. Ahora, para instalar otro régimen electoral, la Cámara, primero, debe modificar una ley que prohíbe tocar el sistema electoral 18 meses antes del próximo comicio. Para ello, es necesaria una mayoría especial que el oficialismo no tiene, por lo que son indispensables los acuerdos en la Legislatura. Además, hay una intención de contener a un espacio interno del peronismo de menor peso, como el giojismo, pero cuya fuga de votos puede restar y beneficiar a la oposición en un escenario reñido. A su vez, al giojismo se lo ve más con vocación de tensar el vínculo para llegar a un acuerdo que de competir.

Frente a esa actitud opositora, Aballay reconoció que "es probable que dificulte" un entendimiento, pero destacó que "trabajamos y militamos la unidad. Entiendo que son los matices que siempre ha tenido el peronismo. Respetamos esta diversidad en la opinión y el pensamiento, pero hay que trabajar para que cada día tengamos más coincidencias". Así, el ministro expresó que "no me imagino al peronismo dividido de cara a 2023. Por eso, vamos a trabajar profundamente con cada uno de los sectores para aunar criterios".

Definiciones

"A Uñac lo veo con posibilidades para conducir la provincia de cara a 2023, pero también lo veo con muchas chances de ocupar un cargo a nivel nacional. Es uno de los mejores gobernadores del país".

"Si el sistema electoral es algo parecido al de lemas que rigió en la década de mediados y fines de los "90, deberá regularse. Soy partidario de que haya un límite de candidatos, porque debemos facilitarle las cosas al elector".

"Debemos ser agradecidos. El presidente ha tenido enormes gestos con San Juan, como cuando sucedió el terremoto. Institucionalmente fue muy importante la visita presidencial. Es un hombre que cumple con la palabra".