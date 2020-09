En el proyecto de reforma judicial, que ya fue aprobado en el Senado, la provincia consiguió que se incluyeran cinco organismos, entre los que sobresale la creación de la Cámara Federal de Apelaciones. En el marco de su rechazo a la iniciativa presidencial, el diputado nacional Eduardo Cáceres fue más allá, ya que destacó que "el ciudadano común puede tener cierta sospecha de parcialidad del juzgamiento de la Justicia Federal en San Juan, influenciada por la política". Y no sólo eso, dado que también resaltó (sin utilizar el latiguillo del ciudadano común, sino de haber ejercido como abogado), que cuando una "causa tenía que ir a una opinión distinta en la Cámara que está en Mendoza, los jueces no tienen la perforación de la política sanjuanina". Por eso, remarcó que "no es una tragedia que San Juan se quede sin una Cámara" ni que "tenga 15 o más cargos para allegados al poder político de la provincia".

Cáceres lanzó tales definiciones en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento. Al ser consultado sobre si el actual Gobierno provincial influye en la Justicia Federal, el legislador se atajó e indicó que "no se me viene a la cabeza algo en concreto". Y al preguntarle sobre el manto de sospechas que sembró sobre los dos jueces federales de San Juan, también se contuvo al señalar que "para nada" fue su intención, aunque sí indicó que "muchas veces, uno ve la suerte echada en algún expediente desde un principio y los abogados, muchas veces, veíamos que esa causa tenía que ir a una opinión distinta en Mendoza. Uno entendía que podía tener una mayor garantía de ecuanimidad".

Al citar un ejemplo, el diputado nacional mencionó un caso en el que trabajó como abogado de la familia damnificada. Fue el de Lucía Charra, la joven que fue encontrada con un balazo en la cabeza en el auto del subcomisario Llanos. "En la provincia, la suerte estaba echada. Así fue, se lo intentó siempre proteger al subcomisario por encima de los intereses de la familia perjudicada. Al final, el subcomisario terminó víctima de un accidente de tránsito fatal".

Al hacer la aclaración de que el caso Charra se tramitó en la Justicia provincial, se le consultó si también ve la mano de la política en el fuero ordinario, a lo que el legislador señaló que "lo decía porque, cuando uno ve el color de una causa, generalmente los abogados sabemos, en algunos casos, que la suerte está echada. Por un intento de proteger el sistema".

Sobre los tribunales que se crearán a partir de la reforma judicial, Cáceres indicó que "van a ocuparse nuevos juzgados a cambio de darle un matiz de impunidad a Cristina Kirchner". Además, agregó que, desde la administración nacional, la bajada de línea es "gobernadores, les cambio unos cargos y ustedes me dan los diputados. Así, tenemos una reforma judicial que está beneficiando al kirchnerismo y a sus funcionarios que se hayan visto involucrados en causas de corrupción".

De esa manera ratificó que votará en contra del proyecto cuando ingrese a la Cámara baja y que, inclusive, no dará el quórum para el inicio de la sesión. La postura del legislador no es nueva y es compartida por el líder del espacio en San Juan, el también diputado nacional Marcelo Orrego. De hecho, la posición de ambos había sido criticada por el senador Rubén Uñac, quien había manifestado que los dos no captaron el valor que tiene la reforma judicial en la provincia, que no entendieron la importancia. Frente a esas declaraciones, Cáceres evitó la polémica y dijo que respeta el pensamiento de Uñac, al igual que este debe respetar su visión del tema.

No fue el único tema que abordó el diputado macrista. Resaltó que acompañará el proyecto de presupuesto, el cual, para San Juan, tuvo una importante inyección de fondos para obra pública. Además, reconoció errores del Gobierno de Cambiemos como diagnosticar una fácil solución de la inflación "que después no se pudo resolver" y que "castigamos a la clase media" con las tarifas.

Eduardo Cáceres / Pro

"Con las tarifas castigamos a la clase media, a nuestro elector. El problema es que, a esa Argentina que gasta más de la cuenta, había que ajustar. Otro grave error que se cometió fue diagnosticar apresuradamente una situación, como la fácil reducción de la inflación, que después no la pudiste resolver".

"Macri sigue representando a una parte de los argentinos, quienes lo pondrán en el lugar correspondiente. Puede ser una opción como candidato en las legislativas del año que viene o también en la presidencial 2023. En Juntos por el Cambio hay muchas figuras importantes, como el caso de Horacio Rodríguez Larreta".

"Marcelo Orrego ha demostrado ser un gran líder, que escucha a todos y que nos tiene muy cómodos en el espacio sanjuanino. Y segundo, uno ve la ambición de un gran gestor. Uno entiende que hay una alternativa de gobierno para San Juan, que está muy latente, que es muy loable y que está muy cercana".

"Sentí una indignación total con lo del diputado Ameri, quien tuvo esa exhibición con su pareja. Todo legislador sabe que el lugar de trabajo que se elige en estas sesiones especiales vía remota es la banca del recinto. Su conducta mancha la política en un momento tan vulnerable para tantos argentinos".