Luis Lucero, secretario Adjunto de UDAP, afirmó en diálogo con DIARIO DE CUYO que el porcentaje de adhesión trepó al 60 por ciento. La cifra contrasta con el 5 por ciento relevado por el Ministerio de Educación.

“Nosotros no sólo relevamos dentro de las 4 avenidas. Todos los departamentos hacen a la provincia y en los alejados el porcentaje es alto”, afirmó.

“Plantear un dato estadístico cuando no lo tienen no me parece muy afortunado”, concluyó respecto a los datos oficiales.