"No lo he pensado, pero no lo descartó tampoco". Con esa frase, Sergio Uñac, el líder del oficialismo provincial abrió la puerta para que el espacio que conduce, el Frente de Todos (FdT), cambie de denominación de cara a las elecciones del año que viene. Otro sello permitiría renovar el mensaje hacia el electorado, ya que el proyecto político uñaquista apunta a retener la provincia por cuatro años más. La movida también se encuentra bajo estudio en Juntos por el Cambio (JxC), cuyos dirigentes dijeron que no sería equivocado tener otro nombre para el armado político, más si todos los caminos conducen a que San Juan tendrá elecciones en días distintos al comicio nacional.

No es la primera vez que se daría un cambio de nombre para el frente electoral oficialista de cara a un comicio. La misma situación ocurrió en 2017, cuando la estructura local, que tiene como pilar central al Partido Justicialista (PJ), pasó de llamarse Frente para la Victoria (FpV) a FdT. Incluso, consultado ayer sobre un posible cambio, Uñac hizo referencia a ese año al indicar que "en 2017 San Juan puso el nombre Frente de Todos y ahí se tomó a nivel nacional", por lo que "no descartaría" que eso vuelva a ocurrir.

Por otro lado, fuentes oficiales confirmaron que un cambio de nombre a la coalición está en estudio. Incluso, explicaron que "los equipos técnicos están analizando las posibles alternativas desde hace unos dos meses", aunque no trascendió hacia qué denominación se apuntaría.

Lo que sí dejaron en claro las fuentes es que la modificación apuntaría a marcar diferencias con la discusión política nacional, ya que todo perfila a que el comicio en San Juan se produzca entre abril y mayo, como viene sonando hace unas semanas. Así, "otra fecha de elección permite discutir temas netamente locales y no ampliar el debate a temas que no pertenecen a la provincia", explicaron. De esa manera, las fuentes dejaron en claro que el objetivo es diferenciarse de lo nacional.

Un cambio de denominación del frente electoral también es analizado por la oposición de JxC. Tanto el legislador Marcelo Orrego, como los referentes de los partidos que integran esa alianza, el radicalismo, Actuar y Dignidad Ciudadana, se mostraron predispuestos a buscar otro nombre si la elección local se realiza en otra fecha diferente a la nacional. El único que no se mostró de acuerdo es Enzo Cornejo del Pro. La idea apuntaría a conservar las identidades de los nuevos integrantes y mantener la marca JxC dentro de una Subagrupación (línea interna) dentro de ese frente ampliado (Agrupación).