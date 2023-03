El intendente de 9 de Julio, Gustavo Nuñez, quien no puede repetir en el cargo, movió las fichas para tratar de retener el timón municipal en manos del frente Unidos por San Juan, que lidera Marcelo Orrego. Para ello, hizo un uso extremo del nuevo sistema electoral, el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad), el cual es igual a Lemas. El jefe comunal armó y fomentó una docena de listas de postulantes a la jefatura comunal, por lo que convirtió, en suelo nuevejulino, a la subagrupación Cambia San Juan, que encabeza el santaluceño, en la que más cantidad de candidatos salieron a jugar en un sólo departamento en toda la provincia. Entre las personas que competirán aparece su hija, Emeli Nuñez, el exintendente Hugo Uzair, dos concejales, el ex y el actual secretario de Gobierno. Por su parte, el intendente va como diputado, por lo que, al igual que Orrego, aparecerá en 12 boletas dentro del cuarto oscuro.

La decisión de Nuñez de abrir el abanico de listas no fue menor, al punto que desde el frente San Juan por Todos (SJxT) en 9 de Julio activó señales de alerta. En el peronismo departamental, que viene de dos derrotas consecutivas a manos del jefe comunal, consideraban que el nuevo esquema de votación los iba a beneficiar, ya que permite la acumulación de sufragios de los candidatos de una misma alianza en favor del que salió primero, lo que le sirve para competir con el rival de otra coalición, que puede utilizar dicho mecanismo de tributación. En el PJ recuerdan la elección 2019, en la que, en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Eduardo Banega y Oscar Matamora sacaron juntos más votos que Nuñez. Pero, en la general, en el mano a mano tras la instancia eliminatoria, Banega no pudo contener las adhesiones de su rival interno, hubo división y cayó ante el intendente. Con el SIPAD, eso no pasará porque aquel que saque la mayor cantidad de votos dentro de una agrupación se quedará con los que obtuvieron sus compañeros.

Pese a que había criticado duramente el nuevo sistema electoral, al igual que los referentes de Juntos por el Cambio, hoy Unidos por San Juan, Nuñez abrió e impulsó 12 listas de candidatos a intendentes, con el objetivo de que todas tributen hacia la figura de su hija. Además de Emeli y el exintendente Uzair, están anotados como contendientes los concejales Roberto Nuñez y Miguel Vargas, el exsecretario de Gobierno Pablo Camargo y el actual titular de ese cargo Alberto Illanes, además de Luis Ahumada, Oscar Sánchez, Leonardo Andrada, Juan Agüero, Javier Díaz y Laura Alé, del Pro.

Por su parte, en la subagrupación que lidera el gobernador Sergio Uñac, Vamos San Juan, competirán el diputado Miguel "Teto" Nuñez; el funcionario de Turismo, Oscar Matamora, Eduardo Banega y el bloquista Cristian Aguilera. A ellos se les suman los de la subabrupación del diputado nacional José Luis Gioja, San Juan Vuelve: Norma Bonilla, Carlos Ochoa, Rolando Llanos y Daniel Ochoa.

Dentro de Unidos por San Juan, los candidatos de Nuñez no son los únicos, ya que los espacios de Marcelo Arancibia, Sergio Vallejos y Eduardo Cáceres presentaron sus candidatos: José Herrera, Marcos Tello y Rolando Barrionuevo respectivamente. Así, en total, son 15 los referentes que competirán bajo la misma alianza. Por Desarrollo y Libertad va Emilio Farías y Vanesa Durán por el Frente de Izquierda. De esa manera, en 9 de Julio habrá 25 boletas distintas en el cuarto oscuro, lo que lo convierte en el tercer departamento con mayor cantidad de opciones, detrás de las 28 de Rawson y de las 32 de Chimbas.

Con esa cifra, el distrito del Este rompe con el promedio provincial de que uno de cada cien electores se postula a un cargo en estas elecciones. En 9 de Julio, ese promedio es tres veces más alto, es decir, tres de cada cien electores es candidato, solo para cargos de intendente y concejales titulares y suplentes.

Claves

Candidatos

9 de Julio contará con 25 candidatos a intendentes, de los cuales, 12 juuegan impulsados por el intendente Gustavo Nuñez. Entre las figuras que se postulan aparece Emeli Nuñez, hija del jefe comunal. También aparece el secretario de Gobierno comunal Alberto Illanes, entre otros.

Tres de cada cien

A diferencia de lo que ocurre en el resto de la provincia, donde uno de cada cien electores jugará por un cargo en estas elecciones, en 9 de Julio esa cifra se triplica, esto es, que tres de cada cien vecinos de ese departamento están habilitados para votar, estarán en una boleta.