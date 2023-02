El próximo 16, a las 9.50, se dará inicio a la paritaria local en la que el Ejecutivo, representado por la ministra de Hacienda, Marisa López, y la titular de Educación, Cecilia Trincado, negociará con los docentes el aumento salarial para este 2023. Según indicaron ambas funcionarias, la gestión uñaquista mantendrá la premisa de que los sueldos de los maestros le ganen a la inflación. Además, se garantizará el Salario Neto Docente Provincial Garantizado, el que es un 30 por ciento más que el valor que defina Nación para el mínimo docente. Eso no es lo único, ya que las autoridades apuntan a que puedan cerrar un acuerdo salarial antes del 1 de marzo, fecha en la que está previsto el inicio de clases. Sobre los valores de incremento que se analizan, tanto desde el Ejecutivo como desde los sectores sindicales evitaron dar estimaciones, aunque la titular de la cartera contable indicó que "una instancia de revisión salarial siempre se da porque se debe cumplir con una premisa (aumento) y se tiene que dar un tiempo prudencial por si alguna de las variables se altera", como la inflación. Bajo ese parámetro, perfila un escenario similar al que se dio el año pasado. Esto es, un aumento inicial en tramos más instancias de revisión para lo que resta del año y de esa manera estar siempre adelante de la inflación. Una opción que no se descarta es que se otorgue un aumento inicial y luego se aplique la cláusula gatillo, lo que permitiría que docentes obtengan un aumento de recursos por arriba de la inflación. Además del comienzo de la paritaria docente, ese mismo día, pero en la tarde, empezará la negociación de la mesa salarial, entre los gremios estatales no docentes y las autoridades oficiales.

El anuncio de la fecha en la que se comenzará a discutir el incremento salarial ocurrió el mismo día en el que un grupo de autoconvocados marchó en las inmediaciones del Centro Cívico y entregó un petitorio a las autoridades de UDAP. Según trascendió, en el documento exigieron un aumento en un sólo tramo más cláusula gatillo y que el sector sea representado por el gremio en la paritaria. Este último eje apunta a que en la discusión salarial no pueden participar los autoconvocados, ya que sólo están habilitados aquellos que tienen representación sindical, en este caso UDAP, UDA y AMET.

La gestión uñaquista viene haciendo esfuerzos para que el sueldo de sus trabajadores no se deprecie frente al avance de la inflación. De hecho, lo ha cumplido en todos los años de su gestión. En el caso de 2022, el incremento total fue del 100 por ciento, por lo que se superó en 5,2 puntos el valor de la inflación, el que alcanzó el 94,8 por ciento. Además, el Gobierno decidió aplicar la cláusula gatillo en enero y febrero, valores que serán tenidos en cuenta para la negociación salarial que arranca el 16 (ver recuadro).

Sobre las previsiones para este año, Luis Lucero, de UDAP, indicó que "nuestra intención es garantizar lo que hemos podido lograr a partir de la recomposición salarial". Además, manifestó que, el año pasado, "se modificaron aspectos clave referidos a los salarios de nuestros maestros y salvamos inequidades de más de 30 años".

Por su parte, Daniel Quiroga de AMET, dijo que "es importante lo que se defina a nivel nacional sobre el mínimo docente, ya que ese valor se tiene que tener en cuenta para el acuerdo local". Además, indicó que "hay que achicar la brecha de aquellos que tienen menos antigüedad con aquellos que llegan hasta 15 años".

Aumento acumulado

110,2 Es el porcentaje de suba que tuvieron los docentes y estatales con el sueldo de enero, respecto al mismo periodo del año pasado.

Reunión con estatales

Según confirmó la ministra de Hacienda, Marisa López, el mismo día 16, a las 17 horas,

está prevista la reunión con el sector de los trabajadores estatales nucleados en los gremios

de UPCN, ATE, Viales, ATSA, Asprosa y Médicos.

Cláusula gatillo para enero y febrero

Para que los sueldos de los trabajadores no pierdan frente a la inflación, previo al inicio de la negociación salarial del 2023, la gestión uñaquista definió que para los meses de enero y febrero se aplicará la cláusula gatillo, esto es que los estatales verán incrementado sus sueldos en igual medida que los valores de inflación que se den a conocer en los dos primeros meses del año. Así, para la liquidación del sueldo de enero, que se acreditó esta semana, hubo un incremento del 5,1 por ciento correspondiente a la suba de precios del mes de diciembre, que se dio a conocer a mediados de enero. De igual manera, para las acreditaciones de febrero se aplicará el valor de inflación que el Indec dé a conocer el próximo 14.

Ambos valores de aumento formarán parte de la negociación salarial de este año. Según recordó la titular de la cartera contable, los dos porcentajes "se tendrán en cuenta para el acuerdo 2023". A modo de ejemplo, si el Indec indica que la inflación de enero fue del 4,9 por ciento, los docentes y los no docentes habrán tenido un incremento del 10 por ciento para este año. Ese valor será descontado del acuerdo al que se llegue en las reuniones salariales. Si el acuerdo alcanza el 60 por ciento, el Estado sólo deberá aumentar un 50 por ciento más, ya que el 10 restante ya lo entregó.