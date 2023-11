El coordinador local de La Libertad Avanza y diputado nacional electo, José Peluc, resaltó ayer que "los cargos nacionales con sede en San Juan son del presidente" Javier Milei y que, "si necesita que seamos medio de consulta o que le propongamos gente, lo vamos a hacer". No fue lo único, ya que remarcó que el líder libertario "prometió cerrar las oficinas que estuvieran de más" y que "no tienen función", aunque aclaró que "no va a ser inmediato" y que "no quiere decir que la gente se queda sin trabajo, sino que será reubicada en otros lugares".

Las delegaciones de reparticiones nacionales son puestos que tienen sus respectivas cuotas de poder (algunos más que otros), están muy bien remunerados, sirven para "mostrarse" en la solución de reclamos y de contención para cuadros técnicos y políticos. Son al menos 27 (ver infografía) y siempre han estado bajo la decisión del Ejecutivo nacional de turno, en acuerdo con los referentes locales del mismo espacio político. En la historia reciente, pasó con la gestión de Cambiemos de Mauricio Macri, que dialogó con los representantes sanjuaninos del Pro y el entonces líder opositor, Roberto Basualdo. Sucedió lo mismo en la administración de Alberto Fernández, en correlato con el gobernador Sergio Uñac.

Por eso, no sería de extrañar que exista el vínculo entre el equipo de Milei y Peluc, quien trajo al libertario en dos oportunidades y armó La Libertad Avanza en San Juan para la competencia provincial y nacional. La designación de un extrapartidario o de un dirigente de otro palo político suele ser fruto de un gesto al gobernador de turno o partido de mayor peso. Se verá.

El diputado nacional electo agregó que, si existe la consulta en nombramientos, "a lo mejor, lo que más podamos tener es un poder de veto cuando nos pregunten si tal persona es buena para una repartición y consideramos que hay otra mejor. Aunque la decisión es del presidente". ¿El veto aplica para algún dirigente de JxC? se le consultó a Peluc, quien respondió: "La gente más capacitada, sea de donde sea, tiene que estar en los lugares clave. Algunos tendrán que ir a dependencias a hacer el trabajo de cierre, en el tiempo, no ahora". En ese punto, se explayó al señalar que "hay oficinas que no tienen sentido, que se pueden manejar por Internet y el tema no es agrandar el Estado. Ese es el lineamiento que tenemos". Sobre qué reparticiones se cerrarán, indicó que "eso lo maneja el equipo nacional".