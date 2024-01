La CGT, ambas CTA, los trabajadores de la economía popular, los movimientos sociales y las multisectoriales paralizarán las tareas este miércoles durante 12 horas en todo el país y se movilizarán hacia el Congreso en rechazo de las medidas económicas del Gobierno de Javier Milei. José Peluc, referente de La Libertad Avanza en San Juan, salió con los tapones de punta y criticó duramente a los sindicatos.

En diálogo con Diario de Cuyo, el diputado nacional aseguró que "es un paro que realiza la CGT en virtud de que se tocan los intereses de los gremios pero no de los trabajadores. La CGT debe entender que para seguir teniendo trabajadores para defender, debe haber trabajo, sino algun día no va a defender a nadie. Estamos al 50 por ciento de pobreza y hay mucha gente que no tiene trabajo en blanco, por eso los sindicatos se movilizan con las organizaciones sociales, porque se están quedando sin trabajadores".

Luego, Peluc dijo que "estoy seguro de que en San Juan hay muchos trabajadores que no quieren hacer paro, pero hay que ver cuál es la presión que ejercerán los gremios" y agregó que "hay muchas personas que trabajan y argumentan que la CGT estuvo callada durante cuatro años (no hubo paros en la gestión de Alberto Fernández) y no defendió el salario a pesar de la alta inflación".

Al ser consultado sobre la medida del Gobierno nacional de descontar el día a quienes adhieran a la medida de fuerza, el legislador de LLA señaló que "me parece perfecto que les descuenten porque necesitamos un país que trabaje, ya que el mundo se saca adelante de esta manera".

Por otro lado, Peluc destacó la propuesta mejorada que el Gobierno nacional envió al Congreso para actualizar las jubilaciones en respuesta al pedido concreto de la oposición dialoguista. "Es la mejor decisión que se actualice mes a mes segun la inflación, para permitir que los abuelos no pierdan poder adquisitivo. El objetivo es que se pueda seguir mejorando con el correr del tiempo porque Milei no ha desamparado a los jubilados".

Por último, se refirió a la ley ómnibus y adelantó que jueves, viernes o sábado se podría tratar en el recinto de la Cámara de Diputados, ya que habrá sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero.