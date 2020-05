Luego de que la Ministra de Hacienda reconozca días atrás que están en riesgo los aumentos a estatales y que irán a revisión en los próximos días, el titular del gremio con más afiliados en la provincia dijo que no cree que haya conflicto a pesar de no estar de acuerdo con la posibilidad.

En diálogo con el programa Demasiada Información (@demasiadainfosj) de Radio Sarmiento, Pepe Villa, titular de UPCN, dijo que “hasta el momento no nos han comunicado nada, pero por supuesto que estoy en contra de que no nos paguen el aumento porque lo conseguimos antes de la pandemia. Desde el Consejo Directivo Nacional se decidió que no aceptáramos ningún recorte”.

En el mismo sentido, el dirigente gremial aseguró que la ministra Marisa López “es quien tiene que plantear que el Gobierno provincial no va a aumentar, es simple la cosa, pero nosotros no vamos a consensuar eso. De todos modos no creo que haya conflicto pero vamos a ver que ocurre cuando conversemos con ellos porque hoy no podemos salir

Por último, Villa manifestó que “si todo está tan mal entonces veamos dónde recortamos, pero que sea en todas la áreas y no solamente en los sueldos de los estatales”.